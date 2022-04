Mindestens fünf Tote bei Schiesserei in Guatemala

Bei einer Schiesserei im Norden von Guatemala sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden verletzt, als bewaffnete Angreifer in der Ortschaft Boca del Monte auf einem Fussballplatz das Feuer eröffneten, wie die Feuerwehr des mittelamerikanischen Landes am Sonntag mitteilte. Medienberichten zufolge geht die Polizei von einer Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Banden aus.

Hochrechnung: Macron bleibt Präsident – Le Pen chancenlos

Frankreich steht nach dem Erfolg des liberalen Staatschefs Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Beide zogen im Kampf um das höchste Staatsamt in die Stichwahl am 24. April ein. Laut vorläufigem Endergebnis vom Montag kam Macron im ersten Durchgang auf 27,84 Prozent der Stimmen und zog unerwartet klar an seiner stärksten Gegnerin vorbei, die bei 23,15 Prozent der Stimmen lag. Die weiteren zehn Kandidaten schieden aus.