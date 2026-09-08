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Prinz George startet Schule im Elite-Internat in Eton

KEYPIX - Britain&#039;s Kate, Princess of Wales, left, and Britain&#039;s Prince William walk with their 13-year-old son, Britain&#039;s Prince George, as he arrives for his first day at Eton College, ...
Prinz George an seinem ersten Tag am Eton College mit seinen Eltern Prinzessin Kate und Prinz William. Bild: keystone
People-News

Schulstart im Elite-Internat: Prinz George kommt in Eton an

08.09.2026, 15:0408.09.2026, 15:21

Der Zweite in der britischen Thronfolge, Prinz George, ist zum ersten Schultag an seiner neuen Schule eingetroffen. In einem kurzen Videoclip des britischen Nachrichtensenders Sky News war zu sehen, wie der 13-Jährige, flankiert von seinen Eltern Prinzessin Kate und Prinz William (beide 44), im Nieselregen durch einen Innenhof des ehrwürdigen Elite-Internats Eton College stapfte.

Kate hatte einen Regenschirm aufgespannt, wohl um ihr Haar zu schützen. William, dessen Haupt nur noch ein kurzgeschorener Haarkranz schmückt, trug den Schirm zusammengefaltet in der Hand. George erschien in Anzug und Krawatte. Künftig wird er eine Schuluniform tragen, die aus einer Art Frack, einer Nadelstreifenhose und einem Hemd mit abnehmbarem Kragen besteht.

Wichtiger als Bildungsinhalte dürften Ruf und Kontakte sein

Eton, das bereits William und sein Bruder Harry (41) besucht hatten, gilt als Kaderschmiede, an der unter anderem die früheren Premierminister Boris Johnson und David Cameron sowie erfolgreiche Schauspieler wie Hugh Laurie und Eddie Redmayne unterrichtet wurden. Wichtiger als die Bildungsinhalte dürften für die Karriere der Absolventen aber der gute Ruf des Internats und die dort geknüpften Kontakte sein. Gegründet wurde Eton College von König Heinrich VI. im Jahr 1440.

George wird unter der Woche in einem von 25 Häusern mit seinen Mitschülern wohnen. Geführt werden sie von einem «house master» und einer «dame», die sich um die Bedürfnisse der Jungen kümmern. Lehrer werden als «beaks» bezeichnet. Für Besuche bei seinen Eltern muss George keinen weiten Weg zurücklegen: Sie leben nur einen Steinwurf entfernt auf dem weitläufigen Gelände von Schloss Windsor, das auf der gegenüberliegenden Seite der Themse liegt. (sda/dpa)

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