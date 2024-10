Stefan Raab wird den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2025 mitorganisieren. Bild: www.imago-images.de

Stefan Raab beteiligt sich an deutschem Vorentscheid zu ESC 2025

Fernsehmoderator und Entertainer Stefan Raab wird den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2025 mitorganisieren. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag mitteilte, wird sich Raab gemeinsam mit den Sendern RTL und ARD an dem nationalen Auswahlverfahren beteiligen.

Eine Kooperation zwischen NDR und dem Privatsender RTL beim nationalen Vorentscheid gab es laut NDR zuletzt 2012, auch damals war der inzwischen 58-jährige Raab beteiligt.

Einzelheiten zur Ausgestaltung des nationalen Vorentscheids und der Rolle Raabs dabei nannte der NDR am Dienstag zunächst nicht. Laut Mitteilung wollen die beiden Sender diese am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Schweizerischen Botschaft in Berlin bekanntgeben. Der ESC findet 2025 in Basel statt. (sda/afp)