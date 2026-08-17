Die am Sonntag verstorbene US-amerikanische Schauspielerin Hayden Panettiere. Bild: keystone

Hayden Panettiere: Polizei veröffentlicht erste Details zu ihrem Tod

Hayden Panettieres Tod hat Fragen aufgeworfen. Die Schauspielerin starb am Sonntag unerwartet mit 36 Jahren. Jetzt äussert sich die Polizei zu den Ermittlungen.

Steven Sowa / t-online

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Die Meldung löste am frühen Montagmorgen Bestürzung aus: Hayden Panettiere ist tot. Die Schauspielerin wurde nur 36 Jahre alt, hätte am kommenden Freitag Geburtstag gefeiert. Über die Todesumstände wurde zunächst nichts bekannt. Wenige Stunden nach der Bekanntgabe ihres Todes meldeten sich Panettieres Pressesprecherin sowie die Polizei mit ersten Details zu Wort.

Demnach gibt es Ermittlungen zu ihrem Todesfall. Ihre Pressesprecherin, Kasey Kitchen, bestätigte dies laut einem Bericht des US-Senders NBC. «Morgen sollten wir mehr wissen», sagte Kitchen in einer Stellungnahme.

Auch die Polizei äusserte sich. So hiess es von einer Ermittlungsbehörde in Greenville, South Carolina, dass es am Sonntagmittag gegen 14 Uhr «in Begleitung von Rettungskräften» zu einem Einsatz wegen einer «nicht ansprechbaren Frau» gekommen sei. «Beim Eintreffen wurde medizinische Hilfe geleistet; die Person, die später als Hayden Panettiere identifiziert wurde, wurde jedoch noch am Einsatzort für tot erklärt», so die Polizei.

Im Notruf ist von «Überdosis» und «Herzstillstand» die Rede

Der Fall werde nun von der Polizei sowie der Gerichtsmedizin untersucht, hiess es in der Stellungnahme weiter. «Die vorläufigen Ermittlungen haben keine Anzeichen für ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben. Ein Bekannter von Frau Panettiere hatte den Notruf getätigt», zitierte NBC einen Behördensprecher. Laut «TMZ» und «Daily Mail» war darin von einer «Überdosis» und einem «Herzstillstand» die Rede. Offiziell bekannt ist allerdings weder, wer den Notruf abgesetzt hat, noch die Todesursache.

Hayden Panettieres Vater hatte die Nachricht am frühen Montagmorgen bestätigt und in einer Mitteilung geschrieben: «Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt.» Ihr Vater bat, die Privatsphäre zu beachten, «während unsere Familie sich Zeit nimmt, diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten».

Hayden Panettiere: vom Kinderstar zur Drogensucht

Die 36 Jahre alte Schauspielerin wurde schon als Kleinkind berühmt. Sie spielte zunächst in einem Werbefilm, seit ihrem vierten Lebensjahr übernahm sie Rollen in Film und Fernsehen: Für die Serie «Nashville» erhielt Panettiere im Jahr 2013 eine Golden-Globe-Nominierung als Beste Nebendarstellerin.

Ein Jahr später kam ihre Tochter auf die Welt, die sie gemeinsam mit dem früheren Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat. Als das Mädchen vier Jahre alt war, schickte die Schauspielerin sie zu ihrem Vater. Die Tochter wächst seitdem in der Ukraine und in Deutschland auf.

Panettiere litt unter Suchtproblemen, wie sie in einer kürzlich veröffentlichten Autobiografie öffentlich machte. Bereits im Alter von 15 Jahren kam sie in Kontakt mit Drogen, später wurde sie alkoholkrank. In ihrem Buch bezeichnete Hayden Panettiere ihre Sucht als einen «alles verzehrenden Kreislauf aus Verleugnung und Verzweiflung».

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