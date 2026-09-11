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Prinzessin Astrid von Norwegen ist tot: ihr Leben in Bildern

Prinzessin Astrid von Norwegen ist tot: ihr Leben in Bildern

Prinzessin Astrid von Norwegen ist am Freitag im Alter von 94 Jahren gestorben. Ein Blick auf das Leben der First Lady, die bei den Norwegern stets beliebt war.
11.09.2026, 20:1711.09.2026, 20:50
Carl-Philipp Frank
Carl-Philipp Frank

Gerade einmal zwei Wochen nach dem Tod des norwegischen Königs Harald V. trauert das Königshaus erneut um ein prominentes Familienmitglied: Prinzessin Astrid von Norwegen ist am Freitag im Alter von 94 Jahren «friedlich eingeschlafen», wie der Palast in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab.

Die Schwester des dahingeschiedenen Königs hatte zuletzt unter mehreren gesundheitlichen Problemen gelitten; im März lag sie wegen einer Lungenentzündung im Spital. Ein bildlicher Rückblick auf ihr Leben.

Prinzessin Astrid wurde am 12. Februar 1932 als zweites Kind des damaligen Kronprinzen Olav V und seiner Ehefrau, Märtha von Schweden, geboren. Den Grossteil ihrer Kindheit verbrachten sie und ihre zwei Jahre ältere Schwester Ragnhild (rechts im Bild) auf dem Landgut Skaugum, welches noch heute in Besitz der Königsfamilie ist.

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Die Prinzessinnen Astrid und Ragnhild. (1932)Bild: www.imago-images.de

1937 kommt ihr Bruder Harald zur Welt. Mit seiner Geburt wird er der designierte Nachfolger von Kronprinz Olav. Denn bis 1971 waren Frauen grundsätzlich von der norwegischen Thronfolge ausgeschlossen. Bis 1990 galt, dass männliche Nachfolger, auch wenn sie jünger als ihre Schwestern waren, Vorrang hatten.

Kronprinzessin M�rtha von Norwegen. 1901 1954. Auf dem Bild ihr Sohn und zuk�nftiger K�nig von Norwegen, Kronprinz Harald. Prinz Harald wurde am 21. Februar 1937 geboren. Neben dem Babybett seine Schw ...
Astrid, Ranghild und ihr Bruder Harald. (1937)Bild: www.imago-images.de

1940 überfällt das Deutsche Reich Norwegen. Daraufhin fliehen der König, Kronprinz Olav, dessen Familie, die Regierung und das Parlament in den Norden des Landes. Mit Einverständnis des Königs reisen Märtha und die Kinder über Schweden und Finnland in die USA, während der König, Kronprinz und die Exilregierung nach England gingen.

Ragnhild, prinsessa Norge och Astrid, prinsessa Norge, i hamnen, i Petsamo, Finland. De skall resa till USA med fartyget American Legion. Familjen, resor. 1940-08-20 c / Aftonbladet / IBL Bildbyra * * ...
Kronprinzessin Märtha gehen im finnischen Hafen von Petsamo von Bord. (1940)Bild: www.imago-images.de

In den USA verbleiben Märtha und ihre Kinder vorerst in Cape Cod, Massachussetts, bevor sie dauerhaft eine Bleibe in Bethesda, Maryland beziehen. Während dieser Zeit besucht Kronprinz Olav seine Familie mindestens ein mal jährlich.

WIANNO, USA 1939. Kronprinsessan Märtha av Norge leker med barnen fr.v. Ragnhild, 9 ar, prins Harald, 3 ar, och prinsessan Astrid, 7 ar. Kungligheterna befinner sig i Cape Cod dit de tagit sin tillfly ...
V.l.n.r.: Ragnhild, Harald, Märtha, und Astrid am Strand in Cape Cod. (undatiert)Bild: www.imago-images.de

Im Juni 1945 kann Astrid wieder nach Norwegen zurückkehren. Die Norwegerinnen und Norweger sind hocherfreut über die Rückkehr der Königsfamilie.

ARKIV 1945 Norska prinsessan Astrid, av Norge t.h. vinkar med blommor i handen i bilen tillsammans med sina syskon prinsessan Ragnhild, t.v. och kronprins Olav, vid Kung Haakons aterkomst till Norge e ...
Prinzessin Astrid winkt an einer Parade anlässlich der Rückkehr der Königsfamilie den Menschen zu. (1945)Bild: www.imago-images.de

1950 legt Prinzessin Astrid an der Nissen-Mädchenschule ihre Matur ab. Danach studiert sie zwei Jahre lang Wirtschaft und Politikgeschichte an der Universität Oxford.

HISTORISKEBILDER LONDON, ENGLAND. 194807. Olympiske leker. Her den norske kronprins familien utenfor den norske ambassad HISTORISKEBILDER LONDON, ENGLAND. 194807. Olympiske leker. Her den norske kronp ...
Astrid, Harald und Ragnhild anlässlich der Olympischen Spiele in London. (1948)Bild: www.imago-images.de

1954 verstirbt ihre Mutter, Kronprinzessin Märtha, nach langer Krankheit. Weil Schwester Ragnhild zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet ist, wird Astrid formell zur ersten Frau im Staat – zur «First Lady». Diesen Titel und die dazugehörigen repräsentativen Aufgaben behält sie bis ins Jahr 1968, als ihr Bruder Harald, dann selbst Kronprinz, heiratet. Astrids eigene Heirat mit dem Bürgerlichen Johan Martin Ferner 1961 steht dem nicht im Weg.

Wedding of Princess Astrid of Norway and Johann Martin Ferner 1862708 Wedding of Princess Astrid of Norway and Johann Martin Ferner by Unknown photographer, 20th century add.info.: Princess Astrid of ...
Prinzessin Astrid und Johan Martin Ferner am Tag ihrer Hochzeit. (1961)Bild: www.imago-images.de

1962 bringt Astrid ihr erstes Kind – Catherine – zur Welt. Im Jahr darauf kommt die zweite Tochter Benedikte. Bis 1972 folgen noch ein Mädchen und zwei Söhne.

PRINCESS ASTRID WITH JOHAN MARTIN FERNER AND DAUGHTER CATHERINE IN OSLO, NORWAY ; 22 NOVEMBER 1963, Copyright: Topfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY UnitedArchivesIPU467228
Prinzessin Astrid, ihr Ehemann und ihre beiden Töchter Catherine und Benedikte. (1963)Bild: imago stock&people

In ihrer Rolle als First Lady begleitet Prinzessin Astrid ihren Vater Olav V., der 1957 zum König gekrönt worden ist, stets an offizielle Anlässe.

Feb. 26, 2012 - On June 16th H.M. King Olav V of Norway starts his journey from Oslo to Trondheim, where the bishops of Norway - on June 22nd - will call down a blessing on him in the Nidarosdomen (th ...
Astrid und König Olav V. (1966)Bild: imago stock&people
Historiskebilder Oslo 19750612: Apningsarrangement i anledning apningen av Hotell Scandinavia i Oslo, 12. juni 1975. Her prinsesse Astrid fru Ferner og hennes mann, Johan Martin Ferner. FOTO: Erik Tho ...
Astrid und ihr Ehemann bei der Eröffnung eines Hotels in Oslo. (1975)Bild: www.imago-images.de

Ganz nach ihrem Vater ist Prinzessin Astrid auch Sportfanatikerin. Sie selbst bezeichnet sich einst als «Sport-Idiotin». In dem Sinne fährt sie selbst gerne am Holmenkollen Ski – schaut aber auch gerne zu.

LILLEHAMMER 19940214 Vinter-OL pa Lillehammer. 30 km fri teknikk pa langrenn for menn. Prinsesse Astrid fru Ferner var p LILLEHAMMER 19940214 Vinter-OL pa Lillehammer. 30 km fri teknikk pa langrenn fo ...
Hier als Zuschauerin bei den Olympischen Spielen in Lillehammer. (1994)Bild: www.imago-images.de
SCANPIX, Trondheim, Norway 20020524, Photo Thomas Björnflaten / SCANPIX Code 20520 The royal wedding of Princess Martha Louise of Norway and her fiance Ari Behn in the Dome of Nidarosin Trondheim, Nor ...
Prinzessin Astrid an der Hochzeit ihrer Nichte, Prinzessin Märtha Louise von Norwegen. (2002)Bild: www.imago-images.de

Altersbedingt hat die Prinzessin schliesslich zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im März 2026 verpasst sie wegen einer Lungenentzündung und der daraus resultierenden Hospitalisierung einen Staatsbesuch des belgischen Königs. Im Mai wird ihr ein Herzschrittmacher eingesetzt.

President Macron s Official Visit To Norway - Gala Dinner Princess Astrid during the gala dinner at the Royal Palace in Oslo on June 23, 2025, as part of the presidential state visit to Norway. Photo ...
Prinzessin Astrid an einem Gala-Dinner in Oslo. (2025)Bild: www.imago-images.de

Letztendlich verstirbt ihr Bruder, König Harald V., am 28. August 2026. Nur zwei Tage nach seiner Beerdigung stirbt auch Prinzessin Astrid. Die ältere Schwester Ragnhild war bereits 2012 verstorben.

Prinzessin Astrid von Norwegen genoss Zeit ihres Lebens bei der Bevölkerung hohes Ansehen. Von früh an hatte sie sich für die Belange und Probleme der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft eingesetzt.

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König Harald V. von Norwegen
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König Harald von Norwegen ist gestorben.
quelle: www.imago-images.de / imago images
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Trauerzug für den norwegischen König Harald V.
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