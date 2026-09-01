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Umfrage: Rückhalt für Monarchie in Norwegen gewachsen

Trotz schwieriger Zeit: Rückhalt für Monarchie in Norwegen gewachsen

01.09.2026, 14:2501.09.2026, 14:25

Gute Nachrichten für die norwegischen Royals in einer schwierigen Zeit: Der Rückhalt für die Monarchie in Norwegen ist laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag des Fernsehsenders NRK gestiegen. 72 Prozent der Befragten unterstützen demnach die Monarchie als Staatsform.

Norway&#039;s Queen Mette-Mari, Queen Sonja, Princess Märtha Louise and King Haakoncome out to the Palace Square to greet the people and look at the sea of flowers and greetings that mourners have lai ...
Königin Sonja, Prinzessin Märtha Louise, Mette-Marit und König Haakon.Bild: keystone

Zum Vergleich: Im Mai dieses Jahres waren es nur 64 Prozent. In der neuen Befragung, die am Wochenende durchgeführt wurde – unmittelbar nach dem Tod des beliebten Monarchen König Harald V. –, wünschten sich 20 Prozent eine Republik oder eine andere Staatsform, acht Prozent waren unschlüssig. Die Umfrage wurde unter 1'000 Personen durchgeführt.

«Grundsätzlich ist die Unterstützung für die Monarchie als Staatsform in Norwegen hoch», sagte der Journalist und Autor Harald Stanghelle dem Sender NRK. «Dass wir nun in der Zeit nach dem Tod von König Harald eine noch stärkere Unterstützung erleben, war zu erwarten.»

Einen Tiefpunkt hatte die Unterstützung der Monarchie im Februar dieses Jahres erreicht (60 Prozent). Dazu hatten Skandale um die Freundschaft der damaligen Kronprinzessin Mette-Marit mit dem Sexualverbrecher Jeffrey Epstein und den Gerichtsprozess gegen ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby beigetragen. Høiby war im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Königin Sonja beliebtestes Mitglied des Königshauses

Auch die Beliebtheit der Royals fragte das Meinungsforschungsunternehmen Norstat für NRK ab. Das Ergebnis: Nach dem Tod ihres Mannes am Freitag ist dessen Witwe Königin Sonja das populärste Mitglied der Königsfamilie. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekam sie die Punktzahl 8,9. Ihr Sohn Haakon, der neue norwegische König, landete dicht dahinter auf Platz zwei (8,8). Danach folgten Kronprinzessin Ingrid Alexandra (8,1), Prinz Sverre Magnus (7,7) und Königin Mette-Marit (5,2). Unbeliebtestes Mitglied der Königsfamilie ist demnach die Schwester des neuen Monarchen, Prinzessin Märtha Louise (3,5).

Nach dem Tod seines Vaters Harald V. am Freitag war Haakon sofort König geworden. Neue Königin ist seine Frau Mette-Marit. (hkl/sda/dpa)

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