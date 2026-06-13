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Trooping the Colour: Erste Bilder von Kate und ihren Kindern

Kate Princess of Wales with Prince Louis ride in an open top carriage during Trooping The Colour, the King&#039;s annual birthday parade, in London, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Kirsty Wiggleswo ...
Prinzessin Kate: Sie fährt mit ihrer Familie im Auto am Buckingham Palace vor.Bild: keystone

«Trooping the Colour»: Erste Bilder von Kate und ihren Kindern

In London findet am Samstag die Geburtstagsparade für König Charles III. statt. Bei dieser Gelegenheit zeigen sich die hochrangigen Mitglieder.
13.06.2026, 13:39
Charlotte Koep / t-online
Ein Artikel von
t-online

Im Juni wird zu Ehren des britischen Monarchen gross aufgefahren: Am zweiten Samstag findet in London die Geburtstagsparade für König Charles III. statt – die «Trooping the Colour». In Anwesenheit zahlreicher Gäste treten 1'400 Soldaten und mehr als 400 Musiker auf. Neben dem König und seiner Ehefrau, Königin Camilla, zeigt sich auch der Rest der hochrangigen Royals.

Britain&#039;s King Charles III, and Queen Camilla ride in an open top carriage during Trooping The Colour, the King&#039;s annual birthday parade, in London, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Kirsty ...
König Charles III. und Königin Camilla fahren in der Kutsche vor.Bild: keystone

Es ist Tradition, dass die Königsfamilie zum Buckingham Palace fährt, um dort in Kutschen zu steigen und zum Paradeplatz gebracht zu werden. Aufnahmen halten fest, wie Thronfolger Prinz William mit seiner Familie ankommt. Fans können dabei einen ersten Blick auf dessen Ehefrau Prinzessin Kate und die gemeinsamen Kinder werfen. Die fünf Royals gehören zu den beliebtesten Mitgliedern des Hofes.

Kate Princess of Wales with Prince Louis ride in an open top carriage during Trooping The Colour, the King&#039;s annual birthday parade, in London, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Kirsty Wiggleswo ...
Prinzessin Kate und Prinz George bei der Geburtstagsparade.Bild: keystone

In der Kutsche setzte sich Kate anschliessend neben ihren jüngsten Sohn, Prinz Louis. Ihnen gegenüber sassen Tochter Prinzessin Charlotte und Sohn Prinz George, letzterer steht hinter seinem Vater William auf Platz zwei der Thronfolge. Auf dem Paradeplatz angekommen, nahm Kate neben dem Königspaar auf einer kleinen Tribüne Platz. Ihr Ehemann wird unterdessen in offizieller Militäruniform zu Pferd auftreten und Teil des Programms sein.

Britain&#039;s Prince George and Princess Charlotte ride on an open top carriage during Trooping The Colour, the King&#039;s annual birthday parade, in London, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Kirst ...
Prinz George und Prinzessin Charlotte bei der Geburtstagsparade.Bild: keystone

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zeigt sich die Royal Family gemeinsam auf dem Balkon des Buckingham Palace, während über ihren Köpfen die Kunstflugstaffel der Royal Air Force vorüberfliegt.

Tatsächlich ist der 13. Juni nicht wirklich der Geburtstag des Königs. Charles III. wird erst im November 78 Jahre alt. Es ist jedoch Tradition, den Geburtstag der britischen Monarchen und Monarchinnen im Juni zu feiern. Dies geht zurück auf einen Brauch aus dem Jahr 1748. Damals beschloss König George II., seinen Geburtstag aufgrund des besseren Wetters nicht im Oktober, sondern im Juni zu feiern.

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