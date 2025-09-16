freundlich17°
Trump in Grossbritannien: So sieht das Programm mit König Charles aus

The Queen meets the President of the United States of America and Mrs Trump at Windsor Castle on 13/07/2018 The Queen meets the President of the United States of America and Mrs Trump on Friday 13 Jul ...
Die Trumps werden am Dienstagabend in Grossbritannien erwartet.Bild: www.imago-images.de

Essen mit Kate und Kutschenfahrt: Trumps Programm mit den Royals

Am Dienstagabend landen US-Präsident Donald Trump und seine Frau zum Staatsbesuch in Grossbritannien. Eine besondere Rolle nimmt da Prinzessin Kate ein.
16.09.2025, 13:4716.09.2025, 13:47
Maria Bode / t-online
Ein Artikel von
t-online

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump kommen für einen mehrtägigen Staatsbesuch nach England. Während der 79-Jährige am Donnerstag den britischen Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers trifft, steht am Mittwoch ein straffes Programm in Windsor an. Mit dabei sind dort neben König Charles III. und Königin Camilla auch Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate – ganz zur Freude der Trumps.

Kutschfahrt, Besuch am Grab der Queen, Mittagessen mit Kate

Wie es in einem Bericht der britischen Daily Mail heisst, sollen Kate und William das Präsidentenpaar am Mittwochmorgen auf dem Gelände von Schloss Windsor begrüssen und sich dem König und der Königin offiziell vorstellen.

Danach steht dem vom Königshaus veröffentlichten Programm zufolge eine Kutschfahrt durch den Park an. Gefolgt von einem Besuch des Grabs von Queen Elizabeth II. in der George's Chapel, wo die Trumps im Privaten einen Kranz niederlegen. Auch eine Militärzeremonie mit einem Überflug über Schloss Windsor und ein abendliches Staatsbankett – samt Reden des Königs und des US-Präsidenten – sind geplant.

Zwischendrin isst Kate dem Zeitungsbericht nach mit Donald und Melania Trump zu Mittag und schaut mit ihnen Kunstwerke der Royal Collection an. Bevor es für die Trumps weiter zum Treffen mit Keir Starmer geht, hat Kate am Donnerstagmorgen noch einen gemeinsamen Termin mit Melania in den Frogmore Gardens.

«Eine Ehre für die Trumps»

Es scheint, als haben König Charles III. und sein Team, was die Planung für den Trump-Besuch angeht, vieles richtig gemacht. Denn eine dem US-Präsidenten nahe stehende Quelle soll der «Daily Mail» gesagt haben: «Der Präsident und die First Lady sind begeistert, dass die Prinzessin von Wales so prominent eingebunden ist.»

Die beiden sollen es als «eine Ehre» empfinden, dass die 43-Jährige «an so vielen Veranstaltungen während des Staatsbesuchs» teilnimmt. Denn genau darauf haben sie dem Bericht zufolge gehofft.

Trump und die britischen Royals

Trump gilt als grosser Verehrer des britischen Königshauses und dessen prunkvollem Zeremoniell – und mit seinem jetzigen Staatsbesuch schreibt er Geschichte: Als erster US-Präsident, der zweimal zu einem Staatsbesuch nach Grossbritannien eingeladen wurde.

2019 empfing ihn Queen Elizabeth II., die im September 2022 mit 96 Jahren starb. Damals war William und Kate noch keine besondere Aufgabe zuteilgeworden.

FILE - U.S. President Donald Trump and Britain&#039;s Queen Elizabeth II inspect a Guard of Honour, formed of the Coldstream Guards at Windsor Castle in Windsor, England, July 13, 2018.(AP Photo/Matt ...
Donald Trump war schon einmal bei den britischen Royals zu Besuch.Bild: keystone
