In der Slowakei geniesst die Abtreibung ablehnend gegenüber stehende katholische Kirche viel Einfluss (Archivbild einer Pro-Life-Demo im Juni 2024). Bild: www.imago-images.de

Tausende Abtreibungsgegner demonstrieren in der Slowakei

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Tausende Abtreibungsgegner haben sich am Sonntag einem Demonstrationszug durch die slowakische Hauptstadt Bratislava angeschlossen. Die konservativen Organisatoren schätzte die Zahl der Teilnehmer beim «Nationalen Marsch für das Leben» auf rund 30'000 Menschen, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen STVR am Abend berichtete.

Langfristiges Ziel der von der katholischen Kirche unterstützten Initiative ist die Aufhebung des liberalen Abtreibungsgesetzes, das seit rund 40 Jahren gilt. Zusätzlich forderten die Kundgebungsteilnehmer ein Verbot von Leihmutterschaften.

Katholische Kirche ist einflussreich

Die katholischen Bischöfe des EU-Landes hatten die Schirmherrschaft über den Marsch übernommen. Auch Papst Leo XIV. sandte eine unterstützende Grussbotschaft. Die katholische Kirche hat in der Slowakei traditionell grossen politischen Einfluss. Auch konservative Oppositionspolitiker nahmen am Marsch teil. Inwiefern die Regierungskoalition aus Linkspopulisten, Sozialdemokraten und prorussischen Nationalisten an der jetzigen Gesetzeslage etwas zu ändern gedenkt, ist noch offen.

Die Teilnehmenden trugen Transparente mit Aufschriften wie «Die Liebe ist für das Leben», «Frauen sind ab der Empfängnis zu schützen» und «Jedes Kind ist ein Geschenk». Gesundheitsexperten warnen davor, dass ein Komplettverbot von Abtreibungen zu illegalen Schwangerschaftsabbrüchen führen dürfte und Frauen sich dabei aus der Not heraus lebensgefährlichen Risiken aussetzen würden. (sda/dpa)