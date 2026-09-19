Video: watson/nina bürge

Gegendemo stört «Marsch fürs Lebe» – Polizei setzt Wasserwerfer ein

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Am Samstagnachmittag fand in Zürich Oerlikon der «Marsch fürs Läbe» statt. Dies ist die grösste Versammlung von Abtreibungsgegnern in der Schweiz. Sie demonstrieren an ihrem meist friedlichen Marsch gegen Schwangerschaftsabbrüche. Auch dieses Jahr erwarteten die Veranstalter Tausende Teilnehmer, diese fanden sich am frühen Nachmittag auch in Oerlikon ein.

Nach einer Kundgebung zog der «Marsch fürs Läbe» gemeinsam durch das Quartier. Bild: Keystone

Begleitet von der Polizei zogen sie unter dem Motto «Together for Life» durch die Strassen. Damit wollen sie vor allem auf Männer und Väter aufmerksam machen, die von unerwarteten Schwangerschaftsabbrüchen betroffen seien und infolgedessen belastende Folgen mit sich tragen würden.

Linke Gruppierungen hatten bereits im Vorhinein eine Gegendemonstration angekündigt. So fanden sich diese gegen 15 Uhr in Oerlikon ein, wobei die Polizei Strassensperren angebracht hatte und mit einem Aufgebot vor Ort war.

Video: watson/nina bürge

Die Gegendemonstration konnte von den Sicherheitskräften mit Wasserwerfern aufgelöst werden. Die Gegendemonstranten sollen zuvor Rauchpetarden und Böller gezündet haben. Ein Aufeinandertreffen der beiden Lager konnte somit jedoch verhindert werden. Ob es Sachschäden oder verletzte Personen gab, ist bis anhin nicht bekannt.

Der «Marsch fürs Lebe» hat im sechsten Jahr in Folge keine Bewilligung erhalten, um seine Demonstration in der Zürcher Innenstadt durchzuführen. Daher fand er zum sechsten Mal in Oerlikon statt. Im Jahr 2020 hatte die Stadt den Marsch nach Oerlikon verlegt. Dies, nachdem es bei der Demonstration im Jahr 2019 zu Krawallen, Sachbeschädigungen und Verletzten gekommen ist. Die Stadt Zürich begründet die Verlegung mit Sicherheitsbedenken. (nib)