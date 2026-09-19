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Marsch fürs Läbe: Polizei setzt Wasserwerfer gegen Gegendemo ein

Video: watson/nina bürge

Gegendemo stört «Marsch fürs Lebe» – Polizei setzt Wasserwerfer ein

19.09.2026, 18:0219.09.2026, 18:02

Am Samstagnachmittag fand in Zürich Oerlikon der «Marsch fürs Läbe» statt. Dies ist die grösste Versammlung von Abtreibungsgegnern in der Schweiz. Sie demonstrieren an ihrem meist friedlichen Marsch gegen Schwangerschaftsabbrüche. Auch dieses Jahr erwarteten die Veranstalter Tausende Teilnehmer, diese fanden sich am frühen Nachmittag auch in Oerlikon ein.

Einsatzkraefte der Polizei sichern die Umzugsroute einer &quot;Marsch fuers Laebe&quot; Kundgebung von christlich-konservativen Abtreibungsgegner, am Samstag, 19. September 2026 in Zuerich Oerlikon. ( ...
Nach einer Kundgebung zog der «Marsch fürs Läbe» gemeinsam durch das Quartier.Bild: Keystone

Begleitet von der Polizei zogen sie unter dem Motto «Together for Life» durch die Strassen. Damit wollen sie vor allem auf Männer und Väter aufmerksam machen, die von unerwarteten Schwangerschaftsabbrüchen betroffen seien und infolgedessen belastende Folgen mit sich tragen würden.

Linke Gruppierungen hatten bereits im Vorhinein eine Gegendemonstration angekündigt. So fanden sich diese gegen 15 Uhr in Oerlikon ein, wobei die Polizei Strassensperren angebracht hatte und mit einem Aufgebot vor Ort war.

Video: watson/nina bürge

Die Gegendemonstration konnte von den Sicherheitskräften mit Wasserwerfern aufgelöst werden. Die Gegendemonstranten sollen zuvor Rauchpetarden und Böller gezündet haben. Ein Aufeinandertreffen der beiden Lager konnte somit jedoch verhindert werden. Ob es Sachschäden oder verletzte Personen gab, ist bis anhin nicht bekannt.

Der «Marsch fürs Lebe» hat im sechsten Jahr in Folge keine Bewilligung erhalten, um seine Demonstration in der Zürcher Innenstadt durchzuführen. Daher fand er zum sechsten Mal in Oerlikon statt. Im Jahr 2020 hatte die Stadt den Marsch nach Oerlikon verlegt. Dies, nachdem es bei der Demonstration im Jahr 2019 zu Krawallen, Sachbeschädigungen und Verletzten gekommen ist. Die Stadt Zürich begründet die Verlegung mit Sicherheitsbedenken. (nib)

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Blitzableiter
19.09.2026 18:19registriert Oktober 2015
Ich kann nur sehr wenig mit dem Gedankengut der Abtreibungsgegner anfangen. Aber genauso kann ich nichts mit den Gegendemonstranten anfangen. Die Meinungsfreiheit anderer stören bzw. verhindern zu wollen ist einfach nur Demokratie feindlich.
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Tilman Fliegel
19.09.2026 18:19registriert Februar 2014
Die armen, von Schwangerschaftsabbrüchen betroffenen Männer können einem ja richtig leid tun.
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Varanasi
19.09.2026 18:21registriert August 2017
Täusche ich mich oder sieht man im Video und auf dem Foto fast nur Männer?

Männer, die mal wieder über Frauenkörper bestimmen wollen.
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