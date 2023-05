Aus hygienischen Gründen ziemt es nicht, im Stehen zu pinkeln. Bild: Shutterstock

In diesen Ländern pinkeln Männer am häufigsten im Stehen

Warum pinkeln viele Männer im Stehen? Eine komplexe Frage, auf die es keine eindeutige Antwort gibt. Gemäss Urologen spielen Bequemlichkeit, Gewohnheit und Erziehung sowie eine bessere Kontrolle über den Akt eine Rolle. Männer urinieren demnach im Stehen, weil sie es können, weil sie es so gelernt haben und weil es schneller geht.

Schon in der Antike pinkelten Männer meist aufrecht. In öffentlichen römischen Toiletten (Latrinen) in Bädern, Kasernen und Amphitheatern gab es neben den üblichen Sitzgelegenheiten auch Urinale, in denen Männer nebeneinander und im Stehen urinieren konnten. Auch Mosaike und Wandmalereien zeigen römische Männer beim Verrichten des kleinen Geschäfts in aufrechter Haltung.

Die Statue des urinierenden Hercules in Casa dei Cervi in Herculaneum. bild: flickr

Aus hygienischen Gründen ist das Pinkeln im Stehen mittlerweile aber verpönt. Denn selbst bei perfektem Zielen spritzt ein Teil des Urins wieder heraus und verschmutzt die Toilette und ihre Umgebung. Deshalb wird Mann heutzutage angehalten, sich beim Pinkeln doch auch hinzusetzen.

Nicht überall finden diese neuen Sitten aber gleich Anklang, wie eine Studie des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Yougov nun zeigt. In 13 Ländern wurden insgesamt knapp über 7000 Männer befragt, wie oft sie sich zum Pinkeln hinsetzen. Das Ergebnis zeigt, dass die Deutschen mit Abstand die häufigsten «Sitzpinklers» sind. 40 Prozent der Befragten gaben an, sich für das kleine Geschäft immer hinzusetzen. Weitere 22 Prozent setzen sich meistens hin, während nur 10 Prozent immer im Stehen pinkeln.

Ganz anders sieht es in Mexiko aus. Dort urinieren nur sechs Prozent immer sitzend und ganze 36 Prozent der Männer gaben an, sich nie zu setzen. Nicht viel besser sieht es in den USA, in Grossbritannien und in Polen aus.

Und in der Schweiz? Leider wurden wir in der Studie von Yougov nicht berücksichtigt und auch sonst gibt es keine verlässlichen Daten über das Stehpinkeln in der Schweiz. Deshalb wollen wir nun von dir wissen, wie oft du dich hinsetzt.

Übrigens: Gesundheitlich ist es völlig egal, ob Mann im Stehen oder im Sitzen pinkelt. Gemäss prostata.de gibt es keine wissenschaftliche Untersuchung, die belegt, dass die Körperhaltung beim Wasserlassen kurz- oder langfristig einen Einfluss auf Organfunktionen hat. Weder auf die Blasenentleerung, noch auf die Stärke des Harnstrahls oder gar auf die Prostata oder Sexualfunktionen. (pre)