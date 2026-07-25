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Journalisten gewinnen Preis für Epstein-Berichterstattung – Trump muss zusehen

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In Washington D.C. fand gestern das White House Correspondents' Dinner statt. Dies, nachdem der Anlass im April abgebrochen wurde, als ein bewaffneter Mann das Gebäude stürmte.

Das Dinner wird jährlich von der White House Press Association organisiert und soll unter anderem die Zusammenarbeit der Presse und dem Weissen Haus anerkennen. So werden dort jeweils auch Journalistinnen und Journalisten für ihre Berichterstattung über die laufende Administration ausgezeichnet und es werden Stipendien vergeben.

Seit geraumer Zeit wurde der Anlass aber auch zu einem Abend, an dem oft ein Comedian eingeladen wurde, um Witze über die Anwesenden und vor allem auch den amtierenden Präsidenten zu machen. Im Gegenzug war es üblich, dass der Präsident eine eher lockere Rede hielt, in der er Witze über sich selbst machte.

Präsident Trump hatte zwar früher als Promi bereits am Anlass teilgenommen, als amtierender Präsident war er aber in diesem Jahr zum ersten Mal dabei.

Da Trump oft zum Rundumschlag gegen die Presse ausholt und auch wiederholt Medien den Zugang zum Weissen Haus verwehrte, war schon im Vorfeld klar, dass es ein seltsames Aufeinandertreffen geben dürfte.

Zu den gestrigen Preisträgern gehörte auch eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten des «Wall Street Journal». Sie wurden dafür ausgezeichnet, massgeblich zur Freigabe der Epstein Files beigetragen zu haben, und waren insbesondere daran beteiligt, die bekannte Geburtstagskarte von Trump an Epstein zu veröffentlichen.

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Trump hatte gegen ebendiese Recherchen eine Klage eingereicht, die aktuell immer noch hängig ist. Trotzdem schüttelte er allen ausgezeichneten Journalistinnen und Journalisten die Hand.

In seiner darauffolgenden Rede zeigte er sich aber wenig versöhnlich mit den anwesenden Medienschaffenden und holte wie so oft zum Rundumschlag aus. Immer wieder versuchte er, wie es für das Dinner üblich ist, ein paar Witze einzubauen. Die allermeisten davon gingen aber ziemlich in die Hose. (msh)

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