Wird das Fyre Festival 2 nun doch nicht stattfinden?

Billy McFarland (rechts) und Rapper Ja Rule, die Organisatoren des ersten Fyre Festivals. Bild: Netflix

Fyre Festival 2: Wird das Festival doch nicht stattfinden?

Tickets ab 1400 Dollar. Ein Organisator, der im Gefängnis war. Ein Line-up, das nicht bekannt ist. Und eine Location, die nichts davon zu wissen scheint: Das ist der Tumult um das Fyre 2.

Mehr «International»

Das Fyre Festival 2017 hätte ein riesiges Festival auf den Bahamas mit etlichen Acts und pompösem Luxus sein sollen. Stattgefunden hat es jedoch nie. Der Organisator Billy McFarland musste dafür eine Gefängnisstrafe absitzen, seit 2022 ist er wieder auf freiem Fuss. Und jetzt will er das Fyre Festival zurückbringen.

Das Fyre 2

Das Fyre 2 soll am Strand in Mexiko stattfinden, am Playa del Carmen, vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Versprochen sind exklusive Partys mit Promis und Sängern, unglaubliche Acts und unvergessliche Erlebnisse. Das teuerste Ticket kostet 1'100'000 US-Dollar, ist jedoch auch für alle vier Tage und vier Personen gedacht. Und man darf exklusiv mit den Stars und Sängern Party machen. Doch ein Line-up gibt es noch keines.

Auf der Website wird das Ticket als «Prometheus Ticket – The Fyre Starter» angepriesen. bild: fyre.mx

Ende März meldete sich aber die Stadtverwaltung des Festival-Austragungsorts. Sie behauptete, Billy McFarland habe nie Kontakt zu den Behörden aufgenommen, die das Festival genehmigen müssten. Der Festivalgründer postete darauf auf Instagram Screenshots von Mailverläufen zwischen ihm und der Regierung. Diese sollen beweisen, dass sie bereits seit Anfang März zusammenarbeiten.

Die angebliche Autorisierung des Fyre Festival 2. bild: Instagram

Zusätzlich postete er angebliche Unterlagen, die die Genehmigung des Festivals zeigen sollen.

Die Location wisse nicht davon

Das US-amerikanische Newsportal TMZ hat Screenshots eines Teammitglieds von Billy McFarland erhalten. Diese beinhalten Chat-Nachrichten mit dem Organisator. Dieser schreibt, dass sie von den mexikanischen Behörden hintergangen wurden. Diese tun laut ihm so, als würden sie nichts von dem Festival wissen. Er sagt weiter, dass er öffentlich beweisen würde, dass sie davon gewusst hätten.

Der Screenshot des Mailverlaufs zwischen den Behörden und McFarland. bild: Instagram

Er fügt hinzu, dass Fyre 2 nicht länger in Mexiko stattfinden würde. Die Organisatoren geben jedoch nicht auf und stellen klar, dass sie das Festival an einen anderen Ort verlegen würden.

Ob das Festival stattfinden wird oder nicht, ist bisher nicht klar. Und ob wirklich jemals geplant war, dieses umzusetzen, bleibt auch ungewiss. Auch ob die Screenshots und Dokumente echt sind, kann momentan nicht belegt werden. (nib)