Lindner: Suchen Schuld nicht bei anderen ++ Scholz will im Bundestag bleiben

Bei der Pressekonferenz der Union äusserten sich am Montag als fast letzte Partei nun auch die Spitzen von CDU und CSU. Friedrich Merz, der wohl neue Kanzler Deutschlands, spricht dabei von einem «aussergewöhnlich guten Wahlergebnis». Man habe drei Millionen Stimmen mehr erhalten als bei der letzten Bundestagswahl. «Diesen Regierungsauftrag nehmen wir gerne an.»



Und: Er wolle eine schwarz-rote Koalition bilden. Merz sei «fest entschlossen, mit den Sozialdemokraten konstruktive, zügige Gespräche zu führen.» Er bekräftigte damit sein zuvor geäussertes Ziel, bis Ostern eine Regierung zu bilden. «Die Welt wartet nicht auf uns. Deutschland braucht eine handlungsfähige Regierung, die eine parlamentarische Mehrheit hinter sich hat», so der wahrscheinlich nächste Kanzler. «Ich glaube, dass wir das schaffen können.»



Er wolle noch heute mit dem Parteivorsitzenden der SPD sprechen und in diesen Tagen dann auch mit dem Bundeskanzler, sagte der CDU-Chef nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. Dabei gehe es auch darum, eine vernünftige Übergangsphase vorbereiten, die zwangsläufig einige Wochen dauern werde.



Merz will mit der SPD über drei Themen reden: Aussen- und Sicherheitspolitik, Migration und Wirtschaft. In Bezug auf die Aussenpolitik sagte Merz: «Wir Europäer müssen schnell handlungsfähig sein.» Zu einem möglichen Deal zwischen den USA und Russland über die Köpfe der Ukraine und Europa hinweg, bekräftigte er: «Das ist sowohl für die Ukraine inakzeptabel als auch für Europa.»

Bild: keystone

Merz will Wahlrechtsreform zurückdrehen



Die von der Ampelregierung verabschiedete Wahlrechtsreform hat Friedrich Merz heftig kritisiert: Es sei ein «gegen die Union gerichtetes Wahlrecht». Merz sprach damit den Umstand an, dass in diesem Jahr 23 der 299 Wahlkreissiegerinnen und -sieger nicht in den Bundestag einziehen werden – obwohl sie die Mehrheit aller Erststimmen geholt haben. Das geht auf das von der Ampel reformierte Wahlrecht zurück, das 2025 erstmals zur Anwendung kam. Dabei zieht nicht mehr jeder Wahlkreisgewinner automatisch in den Bundestag ein – neu ist die Voraussetzung für einen Einzug die sogenannte Zweitstimmendeckung. Die Union ist dabei tatsächlich die grosse Verliererin: 18 Wahlkreisgewinner ziehen nicht ins Parlament ein, davon 15 von der CDU und drei von der CSU. Ähnlich wie Merz hatten sich zuvor Vertreter der CSU geäussert. (lak)