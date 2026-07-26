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Angriff am CSD in Berlin: Alle News und Entwicklungen im Liveticker

epa13133030 A police officer carrying a machine gun (L) and a colleague talk near the scene where several people were injured on the sideline of the Christopher Street Day (CSD) parade in Berlin, Germ ...
Ein Angriff am CSD in Berlin erschüttert Deutschland. Bild: keystone
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Unterschiedliche Zeugenaussagen zur Täteranzahl ++ Mindestens eine Person tot

Am Berliner Christopher Street Day (CSD) ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Alle News dazu live im Ticker.
26.07.2026, 04:1426.07.2026, 04:24
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4:14
Mindestens eine Person tot
Derzeit werden 16 Menschen medizinisch versorgt, mehrere davon seien schwer bis lebensgefährlich verletzt. Mindestens eine Person sei ums Leben gekommen, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mt.
4:13
Polizei: Unterschiedliche Zeugenaussagen zur Täteranzahl
Nach Polizeiangaben gibt es unterschiedliche Aussagen dazu, ob es ein oder mehrere Täter gibt bei der Tat am Rande des Christopher Street Days in Berlin. «Deshalb haben wir uns sehr breit aufgestellt», sagte Polizeisprecher Florian Nath. Details wollte er nicht nennen - auch mit Blick auf den oder die flüchtigen Täter. Es seien seit dem Samstagmorgen mehr als 2200 Polizisten in Berlin im Einsatz. Sie seien teils schwer bewaffnet. Auch verdeckte Kräfte seien dabei. Hinzu kämen mehrere Hundert Beamte im gesamten Stadtgebiet.

Mehr dazu:

Eine Person tot und viele Verletzte bei Angriff am CSD Berlin – das ist bekannt
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