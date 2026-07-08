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USA attackieren erneut den Iran, Kuwait und Bahrain unter Beschuss

epa12862096 An Israeli Air Force F-15 fighter jet flies over central Israel, 31 March 2026. A joint US-Israeli military operation continues to target multiple locations across Iran since 28 February 2 ...
Die USA attackiert erneut den Iran – Teheran reagiert mit Angriffen auf Golfstaaten.Bild: keystone
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Trump postet falsches Bild von Explosion ++ Iran meldet 14 Tote bei US-Angriffen

Das US-Militär hat in der Nacht auf Donnerstag erneut den Iran attackiert, Teheran reagiert mit Angriffen auf Kuwait und Bahrain. Die neusten Entwicklungen im Nahen Osten.
08.07.2026, 22:3509.07.2026, 11:26
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11:19
Trump postet falsches Bild von Explosion
Nachdem die USA erneut Angriffe auf den Iran aufgenommen haben, hat sich auch US-Präsident Donald Trump auf Social Media zu Wort gemeldet. In einem Post auf Truth Social teilt er einen Screenshot eines X-Posts des Recherche-Netzwerks Open Source Intel, in dem das Bild einer heftigen Explosion zu sehen ist und das aus dem Iran stammen soll. Dazu schrieb Trump: «Das ist eine Vergeltung für die gestrige iranische Attacke auf Schiffe. Wenn das wieder passiert, wird es noch viel schlimmer!»



Dumm nur: Das Recherche-Netzwerk fand kurz darauf heraus, dass es sich bei dem Bild nicht um einen aktuellen Angriff handelt und es folglich schon älter ist. Es soll aus 2025 stammen.



Weder Trump, noch das Weisse Haus, das den Post mit dem Bild ebenfalls geteilt hat, haben eine Korrektur gepostet. (vro)
9:31
Iranische Regierung: 14 Tote bei US-Angriffen
Bei den jüngsten US-Angriffen im Iran sind Regierungsangaben zufolge mindestens 14 Menschen getötet worden. 78 weitere Menschen wurden bei den Luftangriffen der vergangenen zwei Tage verletzt, wie der Pressedienst der iranischen Regierung mitteilte.

Demnach werden immer noch 47 Verletzte in Kliniken behandelt. Der Iran meldete Angriffe in fünf Provinzen. (sda/dpa)
8:03
US-Angriffe legen wichtige Bahnstrecke im Iran lahm
Im Iran ist der Zugverkehr nach den nächtlichen US-Angriffen auf einer wichtigen Strecke unterbrochen worden. Nach der Bombardierung auf einen Abschnitt der Bahnstrecke Teheran-Maschhad haben Personenzüge ihre Fahrten eingestellt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Es werde daran gearbeitet, die Strecke so schnell wie möglich zu reparieren.

Die Fahrt von der iranischen Hauptstadt Teheran in die nordöstliche Millionenmetropole Maschhad dauert in der Regel 11 Stunden. Heute soll dort der Ende Februar getötete oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei bestattet werden.

Ob von der Sperrung der Strecke auch Anhänger betroffen waren, die nach Maschhad reisen, war zunächst unklar. Aus Sicherheitsgründen sind am Donnerstag Flüge über der Pilgerstadt untersagt. (sda/dpa)
3:36
Guterres warnt vor «katastrophalen Folgen» erneuter Kämpfe mit Iran
Vor dem Hintergrund einer drohenden neuen Eskalation im Iran-Konflikt hat UN-Generalsekretär António Guterres zu Zurückhaltung aufgerufen. «Der Generalsekretär bekräftigt erneut, dass eine Rückkehr zu umfassenden Feindseligkeiten katastrophale Folgen hätte - für die Menschen in der Region, für den internationalen Frieden und die Sicherheit sowie für die Weltwirtschaft», liess Guterres über seinen Sprecher Stéphane Dujarric in New York mitteilen.
3:18
Kuwait wieder unter Beschuss - Sirenengeheul auch in Bahrain
Nach Beginn einer erneuten Angriffswelle des US-Militärs auf Ziele im Iran ist der Golfstaat Kuwait laut örtlichen Armeeangaben in der zweiten Nacht in Folge unter Beschuss geraten. Die Luftabwehr wehre feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab, teilte die Armee des mit den USA verbündeten Landes auf der Plattform X mit. Genauere Angaben gab es zunächst nicht. Auch in Bahrain heulten wie in der Nacht zuvor wieder die Sirenen. Die Bevölkerung solle sich in Sicherheit bringen und ruhig verhalten, teilte das Innenministerium des Inselstaats im Persischen Golf mit.
2:53
Berichte: USA greifen Eisenbahnbrücke im Iran an
Das US-Militär hat Medienberichten zufolge in der Nacht auch eine Eisenbahnbrücke im Nordosten des Irans bombardiert. Mehrere Geschosse hätten die in der Provinz Golestan gelegene Brücke getroffen, berichtete der Staatssender Irib auf der Plattform X. Nach Angaben des regierungstreuen Senders Press TV ist es der erste Angriff in der Region seit Beginn der Waffenruhe im April. Der gut vernetzte Journalist Barak Ravid schrieb auf X unter Berufung auf einen US-Beamten, dass im Zuge der erneuten Angriffswelle des US-Militärs zwei Eisenbahnbrücken im Iran bombardiert worden seien.
2:33
Pakistan fordert USA und Iran zu Zurückhaltung auf
Der Vermittlerstaat Pakistan hat die USA und den Iran angesichts der erneuten militärischen Eskalation zu Zurückhaltung aufgerufen. «Ein erneuter Konflikt liegt in niemandes Interesse», heisst es in einer Erklärung des Aussenministeriums. Sie erfolgte, nachdem das US-Militär in der Nacht zum Mittwoch Ziele im Iran angegriffen hatte.

Unterdessen begann das US-Militär mit einer weiteren Angriffswelle. Gut informierte Kreise in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hatten am Mittwoch Sorgen zurückgewiesen, die jüngste Eskalation könne den Verhandlungsprozess gefährden. Eine nächste Runde wäre demnach wieder in Pakistan möglich. Auch die katarische Hauptstadt Doha sei im Gespräch, hiess es. Ein konkreter Termin war jedoch nicht bekannt. Es gebe «keine Alternative» zu einem fortgesetzten Dialog und Diplomatie, «um das gemeinsame Ziel des Friedens in der Region zu erreichen», hiess es in der Erklärung des pakistanischen Aussenministeriums.
2:18
Iran will erst verhandeln, wenn Drohungen aufhören
Gemäss Trump will der Iran weiterhin ein Abkommen. Eine Bestätigung aus Teheran lag dazu zunächst nicht vor. Trump berichtet immer wieder von Gesprächen oder Telefonaten, die im Nachgang von den Gesprächspartnern ganz oder teilweise bestritten werden. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi hatte zuvor erklärt, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange die Drohungen anhielten.
2:17
Trump: Iran will weiterhin «unbedingt» ein Abkommen
Der Iran will nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump weiterhin ein Friedensabkommen. «Sie haben vor kurzem angerufen, sie wollen unbedingt ein Abkommen abschliessen», behauptete Trump auf dem Rückflug vom Nato-Gipfel nach Washington. Er sei sich allerdings nicht sicher, ob sie eines Abkommens würdig seien oder ob sie sich an eines halten würden. Auf die Frage einer Journalistin, warum die iranische Führung Handelsschiffe angreife, wenn sie doch an einem Abkommen interessiert sei, sagte Trump: «Weil ... sie etwas verrückt sind.»
1:50
Neue US-Angriffe auf den Iran
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran gestartet. Damit solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus zu beeinträchtigen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit. Bereits am Vortag hatte Centcom nach eigenen Angaben über 80 Ziele im Iran angegriffen und das mit Angriffen auf Handelsschiffe begründet.

US-Präsident Donald Trump hatte die neuen Angriffe zuvor in Aussicht gestellt. Das US-Militär habe den Iran «hart getroffen» und «wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen», sagte er. Er glaube trotzdem daran, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde.
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41 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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000006.d46e11d7@apple
08.07.2026 22:56registriert Januar 2022
Stellt euch vor, die Menschheit würde dieselbe Energie, dasselbe Geld und denselben Erfindergeist in die Bekämpfung von Krankheiten, Hunger und den Klimawandel investieren, statt immer "bessere" Waffen zu entwickeln und sich gegenseitig zu bekriegen.
1262
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Das Klavier singt Schlagzeug
08.07.2026 22:39registriert Juni 2024
Wie oft will er den Iran noch besiegen 😂
945
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knorz
08.07.2026 22:49registriert Mai 2022
Wenn du im Loch sitzt, grab tiefer.
514
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