Trump postet falsches Bild von Explosion ++ Iran meldet 14 Tote bei US-Angriffen

Nachdem die USA erneut Angriffe auf den Iran aufgenommen haben, hat sich auch US-Präsident Donald Trump auf Social Media zu Wort gemeldet. In einem Post auf Truth Social teilt er einen Screenshot eines X-Posts des Recherche-Netzwerks Open Source Intel, in dem das Bild einer heftigen Explosion zu sehen ist und das aus dem Iran stammen soll. Dazu schrieb Trump: «Das ist eine Vergeltung für die gestrige iranische Attacke auf Schiffe. Wenn das wieder passiert, wird es noch viel schlimmer!»
Dumm nur: Das Recherche-Netzwerk fand kurz darauf heraus, dass es sich bei dem Bild nicht um einen aktuellen Angriff handelt und es folglich schon älter ist. Es soll aus 2025 stammen.
Weder Trump, noch das Weisse Haus, das den Post mit dem Bild ebenfalls geteilt hat, haben eine Korrektur gepostet. (vro)
Dumm nur: Das Recherche-Netzwerk fand kurz darauf heraus, dass es sich bei dem Bild nicht um einen aktuellen Angriff handelt und es folglich schon älter ist. Es soll aus 2025 stammen.
We posted an image of a strike that circulated in Iranian accounts that was inaccurately attributed to tonight.— Open Source Intel (@Osint613) July 8, 2026
Our mistake…caught and corrected.
We post hundreds of times a day in real time. We’ll occasionally get one wrong.
Unfortunately it was widely shared before we had… pic.twitter.com/MdXagRAuGG
Weder Trump, noch das Weisse Haus, das den Post mit dem Bild ebenfalls geteilt hat, haben eine Korrektur gepostet. (vro)