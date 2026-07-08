Derhat am Mittwoch die frühen Verluste bis kurz vor Mittag noch einmal ausgebaut. US-Präsident Trump hatte am Nato-Gipfel den Waffenstillstand mit Iran als beendet erklärt, was. Dies und schon die zuvor wieder aufgeflammten Scharmützel belasteten die Stimmung deutlich. Auch der Ölpreis hat seinen Anstieg noch einmal beschleunigt.Entsprechend der neuen Eskalationen in der Golfregion hat sich auch der. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent ist nach den Aussagen von Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara mittlerweile gar auf über 78 Dollar geklettert. Derhingegen hat den umgekehrten Weg eingeschlagen undDer Leitindex SMI steht um 10.55 Uhr 1,54 Prozent tiefer bei 14'139,00 Punkten und büsste damit im Vergleich zum Vortag mehr als 200 Punkte ein. Von den 20 Titeln stehen bis auf Kühne+Nagel alle im Minus. Der Mid-Cap-Index SMIM fiel um 1,82 Prozent auf 3107,70 Punkte zurück und der breite SPI um 1,55 Prozent auf 19'890,56 Punkte.Auch an anderen europäischen Börsenplätzen ging es mit den Kursen klar nach unten, der deutsche Dax oder CAC in Paris büssten mehr als 2 Prozent ein. (awp/sda)