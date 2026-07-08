Das US-Militär hat Medienberichten zufolge in der Nacht auch eine Eisenbahnbrücke im Nordosten des Irans bombardiert. Mehrere Geschosse hätten die in der Provinz Golestan gelegene Brücke getroffen, berichtete der Staatssender Irib auf der Plattform X. Nach Angaben des regierungstreuen Senders Press TV ist es der erste Angriff in der Region seit Beginn der Waffenruhe im April. Der gut vernetzte Journalist Barak Ravid schrieb auf X unter Berufung auf einen US-Beamten, dass im Zuge der erneuten Angriffswelle des US-Militärs zwei Eisenbahnbrücken im Iran bombardiert worden seien.
Liveticker
US-Militär greift erneut Ziele im Iran an – Trump: Iran will «unbedingt» ein Abkommen
Das US-Militär hat eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran gestartet. Die neusten Entwicklungen im Nahen Osten.
Schicke uns deinen Input
2:53
Berichte: USA greifen Eisenbahnbrücke im Iran an
2:33
Pakistan fordert USA und Iran zu Zurückhaltung auf
Der Vermittlerstaat Pakistan hat die USA und den Iran angesichts der erneuten militärischen Eskalation zu Zurückhaltung aufgerufen. «Ein erneuter Konflikt liegt in niemandes Interesse», heisst es in einer Erklärung des Aussenministeriums. Sie erfolgte, nachdem das US-Militär in der Nacht zum Mittwoch Ziele im Iran angegriffen hatte.
Unterdessen begann das US-Militär mit einer weiteren Angriffswelle. Gut informierte Kreise in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hatten am Mittwoch Sorgen zurückgewiesen, die jüngste Eskalation könne den Verhandlungsprozess gefährden. Eine nächste Runde wäre demnach wieder in Pakistan möglich. Auch die katarische Hauptstadt Doha sei im Gespräch, hiess es. Ein konkreter Termin war jedoch nicht bekannt. Es gebe «keine Alternative» zu einem fortgesetzten Dialog und Diplomatie, «um das gemeinsame Ziel des Friedens in der Region zu erreichen», hiess es in der Erklärung des pakistanischen Aussenministeriums.
Unterdessen begann das US-Militär mit einer weiteren Angriffswelle. Gut informierte Kreise in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hatten am Mittwoch Sorgen zurückgewiesen, die jüngste Eskalation könne den Verhandlungsprozess gefährden. Eine nächste Runde wäre demnach wieder in Pakistan möglich. Auch die katarische Hauptstadt Doha sei im Gespräch, hiess es. Ein konkreter Termin war jedoch nicht bekannt. Es gebe «keine Alternative» zu einem fortgesetzten Dialog und Diplomatie, «um das gemeinsame Ziel des Friedens in der Region zu erreichen», hiess es in der Erklärung des pakistanischen Aussenministeriums.
2:18
Iran will erst verhandeln, wenn Drohungen aufhören
Gemäss Trump will der Iran weiterhin ein Abkommen. Eine Bestätigung aus Teheran lag dazu zunächst nicht vor. Trump berichtet immer wieder von Gesprächen oder Telefonaten, die im Nachgang von den Gesprächspartnern ganz oder teilweise bestritten werden. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi hatte zuvor erklärt, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange die Drohungen anhielten.
2:17
Trump: Iran will weiterhin «unbedingt» ein Abkommen
Der Iran will nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump weiterhin ein Friedensabkommen. «Sie haben vor kurzem angerufen, sie wollen unbedingt ein Abkommen abschliessen», behauptete Trump auf dem Rückflug vom Nato-Gipfel nach Washington. Er sei sich allerdings nicht sicher, ob sie eines Abkommens würdig seien oder ob sie sich an eines halten würden. Auf die Frage einer Journalistin, warum die iranische Führung Handelsschiffe angreife, wenn sie doch an einem Abkommen interessiert sei, sagte Trump: «Weil ... sie etwas verrückt sind.»
1:50
Neue US-Angriffe auf den Iran
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran gestartet. Damit solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus zu beeinträchtigen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit. Bereits am Vortag hatte Centcom nach eigenen Angaben über 80 Ziele im Iran angegriffen und das mit Angriffen auf Handelsschiffe begründet.
US-Präsident Donald Trump hatte die neuen Angriffe zuvor in Aussicht gestellt. Das US-Militär habe den Iran «hart getroffen» und «wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen», sagte er. Er glaube trotzdem daran, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde.
US-Präsident Donald Trump hatte die neuen Angriffe zuvor in Aussicht gestellt. Das US-Militär habe den Iran «hart getroffen» und «wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen», sagte er. Er glaube trotzdem daran, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde.
1:49
Trump droht erneut
Mit den neuen Angriffen solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus zu beeinträchtigen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit. US-Präsident Donald Trump drohte noch stärkere Angriffe an. Die Attacken seien Vergeltungsmassnahmen für vom Iran beschossene Schiffe, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. «Sollte sich so etwas wiederholen, wird es noch viel schlimmer kommen!»
1:50
Berichte über Explosionen im Iran
Nach Beginn der neuen Angriffswelle des US-Militärs auf Ziele im Iran melden örtliche Medien Explosionen in mehreren Gebieten entlang der Küste des Landes. Unter anderem gab es mehrere Detonationen im Bereich der Grossstadt Bandar Abbas, der Hafenstadt Buschehr und der Insel Abu Musa im Persischen Golf. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna in der Nacht meldete, wurden auch Gebäude am Flughafen der Stadt Iranschahr von Geschossen beschädigt. Ein Feuerwehrmann sei getötet worden, hiess es.
15:30
Trump droht mit neuen Angriffen auf Ziele im Iran
Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump mit weiteren US-Angriffen heute Nacht gedroht.
Das US-Militär habe den Iran mit seinen Attacken vergangene Nacht «hart getroffen» und «wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen», sagte Trump bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels im türkischen Ankara.
Trump zeigte sich nicht glücklich über das «sehr schlechte Benehmen» der Führung in Teheran. Zugleich sagte er, dass er abwarten wolle, «wie sich alles entwickelt». (sda/dpa)
Das US-Militär habe den Iran mit seinen Attacken vergangene Nacht «hart getroffen» und «wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen», sagte Trump bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels im türkischen Ankara.
Trump zeigte sich nicht glücklich über das «sehr schlechte Benehmen» der Führung in Teheran. Zugleich sagte er, dass er abwarten wolle, «wie sich alles entwickelt». (sda/dpa)
14:40
Warnung vor Durchfahrt durch Hormus-Passage
Angesichts neuer Angriffe warnt die Weltschifffahrtsorganisation IMO Schiffe vor der Durchfahrt durch die Strasse von Hormus.
«Solange der Schutz und die Sicherheit von Besatzungen nicht garantiert werden können, rufe ich Flaggenstaaten, Betreiber und alle zuständigen Behörden dazu auf, Seeleute keiner unnötigen Gefahr durch das Passieren der Meerenge auszusetzen», sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez einer Mitteilung zufolge.
Die Angriffe auf mehrere Schiffe in den vergangenen beiden Tagen verurteilte er scharf. «Kein Seemann sollte sein Leben riskieren müssen, um einfach seine Arbeit zu machen», so Dominguez weiter. Die Lage sei volatil. Er rief alle beteiligten Staaten auf, sich maximal zurückzuhalten und die Situation umgehend zu deeskalieren und Schiffen die Abreise zu ermöglichen.
Der IMO zufolge sitzen durch die wochenlange Blockade der Meerenge weiterhin knapp 6000 Seeleute in der Region fest. (sda/dpa)
«Solange der Schutz und die Sicherheit von Besatzungen nicht garantiert werden können, rufe ich Flaggenstaaten, Betreiber und alle zuständigen Behörden dazu auf, Seeleute keiner unnötigen Gefahr durch das Passieren der Meerenge auszusetzen», sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez einer Mitteilung zufolge.
Die Angriffe auf mehrere Schiffe in den vergangenen beiden Tagen verurteilte er scharf. «Kein Seemann sollte sein Leben riskieren müssen, um einfach seine Arbeit zu machen», so Dominguez weiter. Die Lage sei volatil. Er rief alle beteiligten Staaten auf, sich maximal zurückzuhalten und die Situation umgehend zu deeskalieren und Schiffen die Abreise zu ermöglichen.
Der IMO zufolge sitzen durch die wochenlange Blockade der Meerenge weiterhin knapp 6000 Seeleute in der Region fest. (sda/dpa)
14:34
Libanons Präsident reist nach Washington
US-Präsident Donald Trump hat den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun zu einem Besuch am 21. Juli nach Washington eingeladen. Beide wollen sich zu einem bilateralen Gespräch im Weissen Haus treffen, wie ein hochrangiger US-Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.
Aus Kreisen des libanesischen Präsidentschaftspalasts hiess es, Aoun werde am 21. Juli nach Washington reisen.
Aoun selbst teilte in einem X-Post des Präsidentschaftsbüros mit, er erwarte von seinem bevorstehenden Besuch in Washington positive Auswirkungen auf den Libanon.
Seit einigen Wochen finden in Washington erstmals seit Jahrzehnten direkte politische Gespräche zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertreten statt. In dem Rahmen wurde zuletzt nach mehrmaligen gescheiterten Anläufen zu einer Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah ein Rahmenabkommen zu Beendigung des Konflikts geschlossen. Die Lage hat sich seitdem zwar beruhigt. Es kommt im Libanon jedoch weiter zu israelischen Angriffen. Die israelische Armee ist auch weiterhin mit Truppen im Libanon aktiv.
Trump hatte Aoun in dem Rahmen zu einem Besuch nach Washington eingeladen und auch ein Treffen Aouns mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu angestrebt. Das lehnte der libanesische Präsident zuletzt jedoch ab. (sda/dpa)
Aus Kreisen des libanesischen Präsidentschaftspalasts hiess es, Aoun werde am 21. Juli nach Washington reisen.
Aoun selbst teilte in einem X-Post des Präsidentschaftsbüros mit, er erwarte von seinem bevorstehenden Besuch in Washington positive Auswirkungen auf den Libanon.
Seit einigen Wochen finden in Washington erstmals seit Jahrzehnten direkte politische Gespräche zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertreten statt. In dem Rahmen wurde zuletzt nach mehrmaligen gescheiterten Anläufen zu einer Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah ein Rahmenabkommen zu Beendigung des Konflikts geschlossen. Die Lage hat sich seitdem zwar beruhigt. Es kommt im Libanon jedoch weiter zu israelischen Angriffen. Die israelische Armee ist auch weiterhin mit Truppen im Libanon aktiv.
Trump hatte Aoun in dem Rahmen zu einem Besuch nach Washington eingeladen und auch ein Treffen Aouns mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu angestrebt. Das lehnte der libanesische Präsident zuletzt jedoch ab. (sda/dpa)
12:45
Rutte widerspricht Trump
Nato-Generalsekretär Mark Rutte und US-Präsident Donald Trump haben sich beim Nato-Gipfel einen kurzen Schlagabtausch geliefert. Als Trump erneut mangelnde Unterstützung der Verbündeten im Krieg gegen den Iran beklagte, widersprach Rutte ihm.
5000 Flugzeuge seien zur Unterstützung der US-Offensive gegen den Iran aus Europa abgehoben, sagte Rutte am Rande des Gipfels. Damit bezog er sich auf Starts der US-Luftwaffe insbesondere von US-amerikanischen Militärstützpunkten auf dem Kontinent.
Trump beklagte daraufhin, dass nicht alle Verbündeten die Nutzung von US-Basen auf ihrem Territorium für Angriffe gegen den Iran erlaubt hätten. «5.000 ist ...», setzte Trump an, nur um von Rutte unterbrochen zu werden: «gewaltig», sagte der Nato-Chef.
Rutte hat einen guten Draht zu Trump und ist eigentlich bekannt für die Strategie, Trump in der Öffentlichkeit in Schutz zu nehmen und ihm demonstrativ zu schmeicheln. So stellt er immer wieder heraus, dass die europäischen Nato-Verbündeten wegen Trump ihre Verteidigungsausgaben deutlich gesteigert hätten - so auch jetzt wieder bei dem Treffen am Rande des Ankara-Gipfels.
Trump bezeichnete Rutte dabei trotz dessen Gegenrede als «grossartigen Führer» und sagte über den Niederländer: «Er kapiert es.» Rutte antwortete darauf: «Ihre Verbündeten kapieren es, dank Ihnen, und das ist wichtig.» (sda/dpa)
5000 Flugzeuge seien zur Unterstützung der US-Offensive gegen den Iran aus Europa abgehoben, sagte Rutte am Rande des Gipfels. Damit bezog er sich auf Starts der US-Luftwaffe insbesondere von US-amerikanischen Militärstützpunkten auf dem Kontinent.
Trump beklagte daraufhin, dass nicht alle Verbündeten die Nutzung von US-Basen auf ihrem Territorium für Angriffe gegen den Iran erlaubt hätten. «5.000 ist ...», setzte Trump an, nur um von Rutte unterbrochen zu werden: «gewaltig», sagte der Nato-Chef.
Rutte hat einen guten Draht zu Trump und ist eigentlich bekannt für die Strategie, Trump in der Öffentlichkeit in Schutz zu nehmen und ihm demonstrativ zu schmeicheln. So stellt er immer wieder heraus, dass die europäischen Nato-Verbündeten wegen Trump ihre Verteidigungsausgaben deutlich gesteigert hätten - so auch jetzt wieder bei dem Treffen am Rande des Ankara-Gipfels.
Trump bezeichnete Rutte dabei trotz dessen Gegenrede als «grossartigen Führer» und sagte über den Niederländer: «Er kapiert es.» Rutte antwortete darauf: «Ihre Verbündeten kapieren es, dank Ihnen, und das ist wichtig.» (sda/dpa)
11:27
Börsen reagieren auf Ende der Waffenruhe
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die frühen Verluste bis kurz vor Mittag noch einmal ausgebaut. US-Präsident Trump hatte am Nato-Gipfel den Waffenstillstand mit Iran als beendet erklärt, was den zuvor schon schwachen Leitindex noch einmal absacken liess. Dies und schon die zuvor wieder aufgeflammten Scharmützel belasteten die Stimmung deutlich. Auch der Ölpreis hat seinen Anstieg noch einmal beschleunigt.
Entsprechend der neuen Eskalationen in der Golfregion hat sich auch der Ölpreis bereits über Nacht wieder über 76 US-Dollar verteuert. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent ist nach den Aussagen von Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara mittlerweile gar auf über 78 Dollar geklettert. Der Bitcoin hingegen hat den umgekehrten Weg eingeschlagen und sank wieder unter 62'000 US-Dollar.
Der Leitindex SMI steht um 10.55 Uhr 1,54 Prozent tiefer bei 14'139,00 Punkten und büsste damit im Vergleich zum Vortag mehr als 200 Punkte ein. Von den 20 Titeln stehen bis auf Kühne+Nagel alle im Minus. Der Mid-Cap-Index SMIM fiel um 1,82 Prozent auf 3107,70 Punkte zurück und der breite SPI um 1,55 Prozent auf 19'890,56 Punkte.
Auch an anderen europäischen Börsenplätzen ging es mit den Kursen klar nach unten, der deutsche Dax oder CAC in Paris büssten mehr als 2 Prozent ein. (awp/sda)
Entsprechend der neuen Eskalationen in der Golfregion hat sich auch der Ölpreis bereits über Nacht wieder über 76 US-Dollar verteuert. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent ist nach den Aussagen von Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara mittlerweile gar auf über 78 Dollar geklettert. Der Bitcoin hingegen hat den umgekehrten Weg eingeschlagen und sank wieder unter 62'000 US-Dollar.
Der Leitindex SMI steht um 10.55 Uhr 1,54 Prozent tiefer bei 14'139,00 Punkten und büsste damit im Vergleich zum Vortag mehr als 200 Punkte ein. Von den 20 Titeln stehen bis auf Kühne+Nagel alle im Minus. Der Mid-Cap-Index SMIM fiel um 1,82 Prozent auf 3107,70 Punkte zurück und der breite SPI um 1,55 Prozent auf 19'890,56 Punkte.
Auch an anderen europäischen Börsenplätzen ging es mit den Kursen klar nach unten, der deutsche Dax oder CAC in Paris büssten mehr als 2 Prozent ein. (awp/sda)
10:44
Trump will Handelsbeziehungen zu Spanien stoppen
US-Präsident Trump will allen Handel mit Spanien beenden. Auf einer Pressekonferenz beim Nato-Gipfel in Ankara sagte Trump: «Ich will mit ihnen keinen Handel mehr treiben.» Trump zeigte sich – wie schon beim Nato-Gipfel im vergangenen Jahr – grundsätzlich über den Kurs von Nato-Partner Spanien verärgert.
«Spanien ist ein furchtbarer Partner in der Nato. Sie nehmen nicht teil, sie zahlen nicht», sagte Trump. «Beende allen Handel mit ihnen.» Bei der Pressekonferenz war auch US-Finanzminister Scott Bessent anwesend. Konkrete Ankündigungen, wie ein solcher Schritt in die Tat umgesetzt werden soll, machte er nicht.
Trumps Vorhaben dürfte nicht leicht umzusetzen sein, da Spanien Mitglied der Europäischen Union und des europäischen Binnenmarktes ist. In Handelsfragen haben die Mitgliedsländer ihre Kompetenzen weitgehend an die EU-Kommission in Brüssel abgegeben, die für die Mitgliedsstaaten spricht und verhandelt. (sda/dpa)
Trump: "Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore by the way... Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain." pic.twitter.com/uZqn30818y— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) July 8, 2026
«Spanien ist ein furchtbarer Partner in der Nato. Sie nehmen nicht teil, sie zahlen nicht», sagte Trump. «Beende allen Handel mit ihnen.» Bei der Pressekonferenz war auch US-Finanzminister Scott Bessent anwesend. Konkrete Ankündigungen, wie ein solcher Schritt in die Tat umgesetzt werden soll, machte er nicht.
Trumps Vorhaben dürfte nicht leicht umzusetzen sein, da Spanien Mitglied der Europäischen Union und des europäischen Binnenmarktes ist. In Handelsfragen haben die Mitgliedsländer ihre Kompetenzen weitgehend an die EU-Kommission in Brüssel abgegeben, die für die Mitgliedsstaaten spricht und verhandelt. (sda/dpa)
10:36
Trump glaubt nicht mehr an Abkommen
Donald Trump erklärte am Mittwochmorgen am Nato-Gipfel in Ankara, er gehe davon aus, dass die Absichtserklärung mit dem Iran «beendet» sei, nachdem es in der Region zu einer Reihe von Angriffen gekommen war. Es sei eine Zeitverschwendung, mit dem Iran zu verhandeln. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen.
Trump says the ceasefire is over.— MeidasTouch (@MeidasTouch) July 8, 2026
"It's a waste of time dealing with them." pic.twitter.com/5dE4AMdJ7f
10:25
Iran meldet neue Raketenwelle auf Bahrain
Der Iran hat weitere Angriffe auf den Golfstaat Bahrain gemeldet. Wie der staatliche Rundfunk am Vormittag (Ortszeit) berichtete, sei eine neue Welle an Raketen auf den Inselstaat erfolgt.
Nach Angaben aus Bahrain reagierte die Flugabwehr auf mehrere iranische Angriffe. Irans «Aggression» sei zerstört worden, teilte Nabil al-Ahmar mit, ein Berater am Königshof des Golfstaats.
Nach seinen Angaben ertönten im Land seit dem frühen Morgen viermal die Warnsirenen. Einwohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und sich in Sicherheit zu bringen, wie das Innenministerium in dem Golfstaat auf X schrieb.
Nutzer in den sozialen Medien berichteten von Raketenstarts nahe der iranischen Hafenstadt Buschehr. Sie liegt etwa 300 Kilometer entfernt von Bahrain. (sda/dpa)
Nach Angaben aus Bahrain reagierte die Flugabwehr auf mehrere iranische Angriffe. Irans «Aggression» sei zerstört worden, teilte Nabil al-Ahmar mit, ein Berater am Königshof des Golfstaats.
Nach seinen Angaben ertönten im Land seit dem frühen Morgen viermal die Warnsirenen. Einwohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und sich in Sicherheit zu bringen, wie das Innenministerium in dem Golfstaat auf X schrieb.
Nutzer in den sozialen Medien berichteten von Raketenstarts nahe der iranischen Hafenstadt Buschehr. Sie liegt etwa 300 Kilometer entfernt von Bahrain. (sda/dpa)
10:09
Neue Scharmützel im Nahen Osten belasten Börsen
Neue Eskalationen im Nahen Osten sorgen an den Börsen weltweit wieder für eine schlechtere Stimmung. Gleichzeitig treiben die Gefechte den zuletzt stabilen Ölpreis wieder nach oben.
Der Schweizer Leitindex SMI büsste gegen 09.30 Uhr 0,88 Prozent auf 14'235 Punkte ein. Von den 20 Titeln notierten 18 tiefer und nur 2 höher. Auch der deutsche DAX-Index gab um 1,03 Prozent nach, während die Londoner Börse ein Minus von 0,76 Prozent verzeichnete.
Parallel zu den neuen Eskalationen im Iran hatte der Ölpreis zuletzt auf über 76 US-Dollar wieder stark angezogen. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent lag damit so hoch wie seit zwei Wochen nicht mehr. (awp/sda)
Der Schweizer Leitindex SMI büsste gegen 09.30 Uhr 0,88 Prozent auf 14'235 Punkte ein. Von den 20 Titeln notierten 18 tiefer und nur 2 höher. Auch der deutsche DAX-Index gab um 1,03 Prozent nach, während die Londoner Börse ein Minus von 0,76 Prozent verzeichnete.
Parallel zu den neuen Eskalationen im Iran hatte der Ölpreis zuletzt auf über 76 US-Dollar wieder stark angezogen. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent lag damit so hoch wie seit zwei Wochen nicht mehr. (awp/sda)
10:08
Iran meldet US-Angriffe an Südküste - ein Toter
Die USA greifen Angaben aus Teheran zufolge nach ihren nächtlichen Bombardierungen weiter an der iranischen Südküste an. Nahe der Hafenstadt Buschehr seien mindestens zwei Projektile eingeschlagen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Vormittag (Ortszeit) unter Berufung auf den Vizegouverneur der gleichnamigen Provinz.
Auch der als Vahid bekannte Netzjournalist berichtete über Angriffe bei Buschehr. Er zitierte auf seinem Telegram-Kanal Bewohner, die Explosionen nahe einem Luftwaffenstützpunkt meldeten.
Unterdessen meldeten die Revolutionsgarden den Tod eines Mitglieds, wie die Elitestreitmacht laut dem staatlichen Rundfunk mitteilte. Demnach wurde ein Soldat der Flugabwehr in der Stadt Mahschahr in der Provinz Chusestan getötet. (sda/dpa)
Auch der als Vahid bekannte Netzjournalist berichtete über Angriffe bei Buschehr. Er zitierte auf seinem Telegram-Kanal Bewohner, die Explosionen nahe einem Luftwaffenstützpunkt meldeten.
Unterdessen meldeten die Revolutionsgarden den Tod eines Mitglieds, wie die Elitestreitmacht laut dem staatlichen Rundfunk mitteilte. Demnach wurde ein Soldat der Flugabwehr in der Stadt Mahschahr in der Provinz Chusestan getötet. (sda/dpa)