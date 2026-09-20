Wahlen in MV und Berlin: Folgt gleich der nächste AfD-Triumph?

Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Wochen nach dem AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt mit grosser Beteiligung in ihre Landtagswahlen gestartet. Bis 14 Uhr gaben in Mecklenburg-Vorpommern bereits 40,7 Prozent der rund 1,3 Wahlberechtigten ihre Stimme in den Wahllokalen ab (2021: 32,5 Prozent), teilte die Landeswahlleitung mit. In Berlin lag die Beteiligung mittags mit 27,9 Prozent um 4,5 Prozentpunkte höher als bei der Wahl 2023 zur gleichen Zeit, wie die Landeswahlleitung mitteilte. (sda/lyn)
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Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin: Folgt der nächste AfD-Triumph?
- Am Sonntag stehen in Deutschland zwei wichtige Wahlen auf dem Programm. In Mecklenburg-Vorpommern wird ein neuer Landtag und in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.
- In Mecklenburg-Vorpommern könnte es zu einem weiteren Sieg der AfD kommen, diese kommt in einer aktuellen Umfrage auf 37 Prozent, die SPD liegt bei 35 Prozent. Abgeschlagen folgen die Linke (10 Prozent), CDU (7 Prozent), Grüne (5 Prozent) und BSW (3 Prozent).
- In Berlin könnte die CDU den Posten des Regierenden Bürgermeisters verlieren. Ihr Spitzenkandidat bei der Wahl des Abgeordnetenhauses ist der relativ unbekannte Stefan Evers. Sowohl die CDU als auch die Linke kamen in der jüngsten Umfrage auf 20 Prozent, die AfD lag bei 18 Prozent.
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