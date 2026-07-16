Wolkenfelder, kaum Regen23°
DE | FR
burger
International
Liveticker

Iran-Krieg live:Neue US-Angriffe gegen den Iran

Tankers and cargo vessels are seen in the Gulf of Oman, along shipping routes linking the Strait of Hormuz and the Arabian Sea, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo) Oman Strait of Hormuz
Steht wieder im Fokus: die Strasse von Hormus.Bild: keystone
Liveticker

Neue US-Angriffe gegen den Iran +++ Leavitt: Iran will Abkommen mit USA

Der Konflikt um die Strasse von Hormus lässt die Kämpfe in Nahost wieder aufflammen. Alle News live im Ticker.
16.07.2026, 00:3216.07.2026, 22:09
Schicke uns deinen Input
21:50
Fünfter Tag in Folge: Neue US-Angriffe gegen den Iran
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben den fünften Tag in Folge Ziele im Iran attackiert. Die Angriffe seien um 14.00 Uhr US-Ostküstenzeit (21.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, «die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen.»

Das US-Militär hatte erst am Mittwoch erneut und in zwei Wellen den Iran angegriffen. Teheran reagierte mit Beschuss auf Ziele in der Region - unter anderem meldeten die mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain Angriffe. Auch Jordanien meldete erneuten Beschuss aus dem Iran. (sda/dpa)
21:48
Leavitt: Iran will weiter Abkommen mit den USA
Der Iran soll nach Darstellung von US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt weiter an einem Abkommen mit Washington interessiert sein. «Der Iran steht nach wie vor in engem Austausch mit den Vereinigten Staaten von Amerika», sagte Leavitt vor der Hauptstadtpresse in Washington. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt im Weissen Haus seit der Geburt ihres zweiten Kindes im Mai.

Dass das US-Militär ungeachtet dessen seit Tagen Ziele im Iran angreift, begründete Leavitt mit dem Verhalten der iranischen Führung. Präsident Donald Trump werde nicht tatenlos zusehen, wie der Iran Schiffe in der Strasse von Hormus angreife.

Zuvor waren Schiffe bei der Durchfahrt beschossen worden, die Angriffe werden dem Iran zugeschrieben. Dies sei ein Verstoss gegen das von beiden Seiten unterzeichnete Rahmenabkommen, in dem Teheran sich verpflichtet habe, derartige Angriffe zu unterlassen. (sda/dpa)
9:57
Iran droht mit Vergeltung bei Ausweitung von US-Angriffen
Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump, kritische Infrastruktur im Iran anzugreifen, warnt der Iran vor massiven Gegenschlägen. Dann werde sämtliche in der Region verbleibende Infrastruktur zum Ziel von Angriffen, hiess es in einer Stellungnahme des militärischen Hauptquartiers Chatam al-Anbjia, die die Nachrichtenagentur Fars verbreitete.

Der Iran hatte in Vergangenheit mehrfach Produktionsstätten zur Rohstoffgewinnung sowie zivile Infrastruktur in den Nachbarländern angegriffen. Am Mittwoch hatte Trump mit einer Ausweitung von Angriffen gegen den Iran gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, «es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln», sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News. (sda/dpa)
9:56
Iran meldet Angriff auf Flughafen in Nordosten des Landes
Nach iranischen Angaben soll es zu einem Angriff im Nordosten des Landes gekommen sein. Geschosse seien am Flughafen von Semnan eingeschlagen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf die Gouverneursverwaltung. Es habe keine Toten oder Verletzten gegeben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Im Statement der Gouverneursverwaltung hiess es lediglich, dass der «Feind» für den Angriff verantwortlich sei. Das US-Militär hatte berichtet, am Mittwochabend (MESZ) eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet zu haben. (sda/dpa)

8:28
Jordanien meldet erneuten iranischen Beschuss
Die jordanische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht acht iranische Raketen abgefangen. Sie seien auf das Staatsgebiet des Königreichs gerichtet gewesen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf das Militär. Es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben. Trümmerteile seien beseitigt worden.

Im Osten des Landes liegt eine vom US-Militär genutzter Militärstützpunkt, der vom US-Militär. Nach US-Angriffen auf den Iran griff die islamische Republik in der Nacht auch erneut in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait an. Auch iranische Medien berichteten unter Berufung auf die Revolutionsgarden über Angriffe auf US-Ziele in Jordanien. (sda/dpa)
0:42
Wieder heulen Sirenen in Bahrain
Kurz nach Beginn einer neuen Angriffswelle der USA auf Ziele im Iran haben im Golfstaat Bahrain wieder Sirenen geheult. Das Innenministerium schrieb auf der Plattform X, die Bevölkerung sei aufgerufen worden, Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben. Näheres wurde zunächst nicht bekannt. Bahrain gehört aber zu den Ländern, die im Krieg immer wieder Ziel iranischer Vergeltungsangriffe wurden. Auch Kuwait ist Angriffen des Irans ausgesetzt. Allein am Mittwoch fingen die Streitkräfte nach eigenen Angaben vier Marschflugkörper und 21 Drohnen ab, die in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. Das US-Militär unterhält in beiden Ländern und auch anderen arabischen Staaten der Region Militärstützpunkte.
0:31
US-Militär greift Tanker mit Ziel iranischer Hafen an
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Tanker angegriffen, der einen iranischen Hafen im Persischen Golf ansteuern wollte. Der unbeladene Öltanker habe verschiedene Warnungen ignoriert und versucht, gegen die US-Blockade von iranischen Häfen zu verstossen, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Das Handelsschiff war demnach in internationalen Gewässern in Richtung der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg unterwegs. Man habe den Schornstein des unter der Flagge Curaçaos fahrenden Schiffes mit Raketen beschossen und es manövrierunfähig gemacht, teilte das US-Militär mit.
13:40
US-Militär beginnt neue Angriffswelle im Iran
Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Angriffswelle im Iran begonnen. «Die Angriffe zielen darauf ab, die militärischen Fähigkeiten der iranischen Streitkräfte, mit denen diese die Handelsschifffahrt in der Strasse von Hormus angegriffen haben, weiter zu schwächen», hiess es in einer Mitteilung des Regionalkommandos Centcom.

Details zu den Zielen und Berichte über die neue Angriffswelle aus dem Iran lagen zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Mehr wies unterdessen Berichte zurück, wonach sich Explosionen nahe der zentralen Metropole Schiras im Landesinneren ereignet hätten. Die Geräusche seien auf Bergbauarbeiten zurückzuführen, hiess es. (sda/dpa)
12:37
Weitere Hinrichtung nach Protesten im Iran
Im Iran ist abermals ein Mann im Zusammenhang mit den Protesten vom Januar hingerichtet worden. Das Urteil sei am frühen Mittwochmorgen vollstreckt worden, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan.

Dem Mann wurde den Angaben nach zur Last gelegt, bei den Aufständen in der Provinz Isfahan ein Gebäude einer Kreisverwaltung mit einem Molotowcocktail in Brand gesetzt zu haben.

Der Direktor der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, sprach von einem weiteren hingerichteten Demonstranten. Über seinen Fall sei aus unabhängigen Quellen nur wenig bekannt, schrieb der Direktor auf X. Er gehe jedoch wie in anderen Fällen von einem unfairen Verfahren ohne Zugang zu einem Rechtsbeistand aus. Laut Amiry-Moghaddam war es die 21. Hinrichtung im Zusammenhang mit der Protestwelle vom Januar. (sda/dpa)
11:20
Bericht: Sieben iranische Soldaten bei US-Angriff getötet
Bei einem US-Luftangriff sind iranischen Angaben zufolge sieben Soldaten ums Leben gekommen. Die Attacke erfolgte auf eine Kaserne in Iranschahr in der südöstlichen Provinz Sistan und Belutschistan, wie die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf die Armee berichtete.

Insgesamt sei der Stützpunkt mit 13 Raketen angegriffen worden. Mehrere weitere Soldaten seien verletzt worden. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. (sda/dpa)
USA und Iran: Konflikt um Strasse von Hormus eskaliert
Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schlägereien und lange Schlangen an Tankstellen – Russland fehlt das Benzin
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
41 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Das Klavier singt Schlagzeug
12.07.2026 02:18registriert Juni 2024
Die Strasse von Hormus wird ja häufiger gesperrt als die Axenstrasse!
362
Melden
Zum Kommentar
avatar
Rumpelstilz aka Motzbrocken
12.07.2026 08:58registriert November 2023
War abzusehen. Auch der Iran wird im Westen seine Schläfer haben….

Donald verteilt wenigstens den Terrorismus fair auf den ganzen Planeten.

Was für eine beschissene politische Welt!!
Religiös Durchgeknallte und Donald…..
292
Melden
Zum Kommentar
avatar
Violett
12.07.2026 06:56registriert Juni 2020
Krieg ist einfach provitabler als Frieden, offensichtlich.
204
Melden
Zum Kommentar
41
Nach Brückeneinsturz in Genua: Zwölf Jahre Haft für Top-Manager
Es war eine Katastrophe mitten im Sommer, mitten in der Stadt, mitten im Hauptverkehr: Acht Jahre nach dem spektakulären Einsturz einer Autobahnbrücke im norditalienischen Genua, bei dem 43 Menschen ums Leben kamen, ist der Hauptangeklagte zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.
Zur Story