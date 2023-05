Daily Mail: Man held in shotgun cartridges drama at

Nur wenige Tage vor der Krönung von König Charles III. haben eine Festnahme und eine kontrollierte Explosion Sorge um die Sicherheit der Royals und der Zuschauer bei der nahenden Zeremonie ausgelöst. Ein Mann hatte am Dienstagabend Gegenstände – mutmasslich Schrotpatronen – über den Zaun des Palasts in London geworfen, konnte aber schnell festgenommen werden. Berichten zufolge soll der Mann psychisch krank sein.Grossbritanniens Boulevardblätter überboten sich am Mittwoch auf den Titelseiten mit Berichten über den Vorfall: Die «Daily Mail» schrieb in grossen Lettern von einem «Schrotpatronen-Drama». Im «Daily Mirror» hiess es, der Palast sei nach der «Attacke» im «Lockdown». Die «Sun» berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, der Mann habe gerufen, er wolle den König töten, bevor er Gegenstände über den Zaun aufs Schlossgelände warf. (sda)