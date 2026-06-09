Die USA haben auf einen Abschuss eines Helikopters hin Vergeltungangriffe auf den Iran unternommen. US-Präsident Donald Trump sagte dem Sender ABC News in einem Telefoninterview, die Antwort auf den Abschuss müsse «sehr stark, sehr kraftvoll» ausfallen
– «und genau das ist sie auch.» Zudem sagte er – wohl mit Blick auf die zähen Verhandlungen mit Teheran im Ringen um ein Kriegsende – es gebe ein «sehr gutes Abkommen». Dieses werde wahrscheinlich Bestand haben.
Nähere Angaben machte der Präsident dabei nicht. Trump hatte zuletzt wiederholt Optimismus verbreitet, wonach ein Abkommen mit dem Iran hin zu einem Kriegsende greifbar sei. Entsprechende Aussagen erwiesen sich in den vergangenen Wochen aber stets als falsch.
Offiziell gilt im Iran-Krieg seit zwei Monaten eine Waffenruhe, doch zuletzt schien diese von Tag zu Tag brüchiger zu werden: Bereits am Sonntag war der Konflikt mit iranischen Raketenangriffen auf Israel gefährlich eskaliert.
Die iranischen Streitkräfte feuerten in der Nacht ballistische Raketen unter anderem auf einen Luftwaffenstützpunkt im Norden Israels. Die israelische Luftwaffe flog daraufhin am Montag Angriffe auf Ziele im Iran. Trump rief beide Staaten zu einer «sofortigen» Waffenruhe auf. Sowohl Iran als auch Israel erklärten dann, ihre jeweiligen Angriffe wieder einzustellen. Die Lage blieb jedoch angespannt.
Der Iran hatte seine Angriffe nach Angaben aus Teheran wegen der israelischen Attacken gegen die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon begonnen. Israels Regierung hat jedoch kaum Zweifel daran gelassen, dass sie auch weiter gegen die schiitische Miliz im nördlichen Nachbarland vorgehen wird. (sda/dpa/con)