Irans Verhandlungschef Mohammed Bagher Ghalibaf (r.) mit den pakistanischen Armeechef Asim Munir. Bild: keystone

Iran warnt die USA vor Krieg – Trump provoziert mit Foto in sozialen Medien

Irans Verhandlungschef Mohammed Bagher Ghalibaf hat Donald Trump mit scharfen Worten vor einem erneuten Angriff auf den Iran gewarnt. Der US-Präsident provoziert derweil in den sozialen Medien.

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«Sollte Trump erneut eine Dummheit begehen und einen neuen Krieg beginnen, wird der Gegenangriff der iranischen Streitkräfte für die USA noch vernichtender sein», sagte Ghalibaf bei einem Treffen mit Pakistans Armeechef Asim Munir.

Er betonte, der Iran werde den diplomatischen Weg «klug und entschlossen» weiterverfolgen. Dies bedeute jedoch nicht, dass Teheran die Rechte des iranischen Volkes zugunsten einer Einigung aufgeben werde, so der Verhandlungschef laut Staatssender Irib.

Trump provoziert

Währenddessen provoziert Trump auf der Social-Media-Plattform «Truth Social» mit einem Foto, auf dem der Iran mit der Flagge der USA gekennzeichnet ist. In der Bildbeschreibung dazu heisst es: «United States of the Middle East?»

Bild: Truth Social

Verhandlungsbemühungen laufen weiter

Zeitgleich laufen die Bemühungen, die Kriegsparteien zu einem Frieden zu bewegen, weiter. Der pakistanische Armeechef Asim Munir hat am Freitag in Teheran politische Gespräche mit der iranischen Führung geführt. Am Abend traf er sich nach Angaben des Staatssenders Irib zu einem Austausch mit dem iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi.

Inhaltliche Details wurden nicht bekanntgegeben, das Gespräch soll aber bis nach Mitternacht gedauert haben. Munir will sich demnach auch mit Präsident Massud Peseschkian und Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf treffen.

Am Freitag hiess es aus pakistanischen Sicherheitskreisen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, Munir sei unterwegs, um den Entwurf für eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran zu besprechen. In pakistanischen Sicherheitskreisen war Optimismus verbreitet worden, dass eine Vorvereinbarung zwischen den USA und dem Iran greifbar sei.

(ome mit Material der sda)