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Erneut Hinrichtungen im Iran im Zusammenhang mit Protesten

Erneut Hinrichtungen im Iran im Zusammenhang mit Protesten

21.05.2026, 10:3521.05.2026, 10:35

Im Zusammenhang mit Protesten sind im Iran erneut zwei Männer hingerichtet worden. Nach Angaben des Justizportals «Misan» sollen die beiden «Mitglieder terroristischer Gruppen» gewesen sein und einen bewaffneten Aufstand organisiert haben. Dies habe die nationale Sicherheit gefährdet.

epaselect epa12783542 Iranian gather during anti-US and Israeli protests in Tehran, Iran, 28 February 2026. A joint Israeli and US military operation targeted multiple locations across Iran in the ear ...
Im Iran sind erneut Menschen hingerichtet worden. (Symbolbild) Bild: keystone

Die Hinrichtungen wurden vollstreckt, nachdem der Oberste Gerichtshof die Todesurteile bestätigt hatte. Auf welche Proteste sich die Urteile bezogen, wurde nicht bekannt.

Die Exekutionen kommen während einer Hinrichtungswelle im Iran. Derzeit werden nach den Massenprotesten im Januar, die die Führung des Landes brutal niederschlagen liess, und in Zusammenhang mit Spionagevorwürfen viele Todesurteile vollstreckt.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet von mindestens 2'159 Hinrichtungen im Iran im vergangenen Jahr – einem neuen Höchstwert seit 1981. In der Islamischen Republik werde die Todesstrafe zur politischen Unterdrückung und Einschüchterung der Bevölkerung angewandt, schrieb die Organisation in einem Bericht zu Beginn der Woche. (dab/sda/dpa)

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