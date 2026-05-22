Video: watson/nina bürge

Donald Trump verpasst womöglich Hochzeit seines Sohnes – das ist der Grund

Der Sohn von US-Präsident Donald Trump heiratet. Doch der Vater wird die Zeremonie wohl verpassen. Er habe Wichtigeres zu tun.

Christoph Cöln / t-online

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US-Präsident Donald Trump verpasst womöglich die bevorstehende Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr. «Es ist kein gutes Timing für mich», sagte Trump am Donnerstag im Oval Office zu Journalisten. «Ich habe da diese Sache namens Iran und andere Dinge.» Er werde aber versuchen, an der Vermählung seines 48-jährigen Filius teilzunehmen. Allerdings deutete der Präsident an, in einer Zwickmühle zu stecken. «Bei dieser Sache kann ich nicht gewinnen», ergänzte er.



Schau dir im Video an, was Trump zur Hochzeit von seinem Sohn und seiner dortigen Anwesenheit sagt:

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Die Promi-Plattform «Page Six» und andere US-Medien berichten, Donald Trump Jr. wolle seine Freundin Bettina Anderson an diesem Wochenende im Rahmen einer «intimen Zeremonie» auf den Bahamas heiraten.

Trump wünscht «grossartige Hochzeit»

Trump sagte weiter, sein Sohn «hätte gern, dass ich hingehe, aber es wird nur eine kleine, private Angelegenheit, und ich werde versuchen, es zu schaffen». Den Termin bestätigte er nicht. Er wünschte dem Paar alles Gute: «Hoffentlich werden sie eine grossartige Hochzeit haben.»

Anderson arbeitet als Model und Leiterin einer gemeinnützigen Organisation. Sie ist die Tochter des verstorbenen Bankiers und Philanthropen Harry Loy Anderson Jr. und engagiert sich für wohltätige und ökologische Zwecke, unter anderem durch ihre Arbeit bei der gemeinnützigen Organisation Paradise.ngo.

Zuvor war Donald Trump Jr. von 2005 bis 2018 mit Vanessa Trump verheiratet. Mit ihr hat er fünf gemeinsame Kinder, darunter auch die Profigolferin Kai Trump. Vanessa Trump hatte erst am Mittwoch eine Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht.

Trump Jr. ist der Erstgeborene aus Donald Trumps erster Ehe mit seiner früheren Gattin Ivana. Der 48-Jährige ist geschäftsführender Vizepräsident der Trump-Organisation, die in Immobilien und Kryptowährungen investiert.

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