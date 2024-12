Feuer in Moschee: Israel ermittelt wegen Brandstiftung + UN verlangt Rechtsgutachten

Israeli settlers partially burn the new mosque in the village Marda, southern Nablus, and spray racist slogans on its walls. pic.twitter.com/bNHrZ4CCVN — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 20, 2024

Israelische Sicherheitskräfte untersuchen eine mutmassliche Brandstiftung und Schmierereien in einer Moschee im Westjordanland, für die israelische Siedler verantwortlich sein sollen., hiess es in einer Erklärung der Polizei und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet.Palästinensische und israelische Medien verbreiteten Aufnahmen, die den Vandalismus in dem Gotteshaus in einem Dorf in der Nähe von Nablus im Norden des Palästinensergebiets zeigen sollen.Anwohner hätten den am frühen Morgen gelegten Brand unter Kontrolle gebracht, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Der Schaden durch das Feuer sei deshalb auf den Eingang beschränkt.Die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker in Israel vor mehr als einem Jahr und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg noch einmal deutlich verschärft. Seitdem hat auch die Gewalt durch radikale Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland zugenommen. (sda/dpa)