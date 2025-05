Der 76-jährige König Charles und sein Thronfolger, Prinz William (42), legten am Grab des unbekannten Soldaten in der zentralen Londoner Kirche Kränze nieder. Bild: keystone

Kranz und Schweigeminute: König Charles gedenkt Weltkriegsende

Der britische König Charles III. hat den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs mit einem Gottesdienst in der Westminster Abbey und einer Schweigeminute begangen.

Der 76-jährige Monarch und sein Thronfolger, Prinz William (42), legten am Grab des unbekannten Soldaten in der zentralen Londoner Kirche Kränze nieder. «Wir werden niemals vergessen», war auf einer handgeschriebenen Botschaft von Charles zu lesen.

Churchill verkündete Kriegsende per Radioansprache

Begleitet wurden Charles und William von Königin Camilla (77) und Prinzessin Kate (43). Auch weitere Royals und Veteranen waren bei dem Gottesdienst dabei.

Um zwölf Uhr mittags gab es landesweit eine Schweigeminute, bevor die Zeremonie im Gedenken an die Opfer und Gefallenen des Kriegs gefeiert wurde. Ein erst zehn Jahre alter Ururenkel von Kriegspremier Winston Churchill entzündete dabei eine Friedenskerze. Churchill hatte am 8. Mai 1945 per Radioansprache die Kapitulation Nazi-Deutschlands und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa verkündet. (sda/dpa)