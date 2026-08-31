Iran schlägt zurück +++ erste Eskalation seit einem Monat

Der Iran hat auf die neuerlichen Angriffe der USA reagiert und seinerseits Raketen gegen US-Stellungen abgefeuert. Darüber berichtet CNN. Demnach hätten die Revolutionsgarden Raketen in Richtung Jordanien abgefeuert. Diese seien allerdings abgefangen worden, berichtet das US-Newsportal. Eine Bestätigung der US-Streitkräfte lag zunächst nicht vor.
Gemäss der iranischen staatlichen Fernsehstation IRIB hätten die Angriffe zwei US-Militärbasen in Jordanien gegolten.
Zuvor hatten die USA einen iranischen Raketenabwerfer auf der sich in der Nähe der Strasse von Hormus befindlichen Insel Larak angegriffen. Gemäss Darstellung der USA hätten die Revolutionsgarden von dort aus versucht, Raketen in Richtung der seit Monaten umkämpften Handelsseestrasse in Stellung zu bringen. (her)
Gemäss der iranischen staatlichen Fernsehstation IRIB hätten die Angriffe zwei US-Militärbasen in Jordanien gegolten.
Zuvor hatten die USA einen iranischen Raketenabwerfer auf der sich in der Nähe der Strasse von Hormus befindlichen Insel Larak angegriffen. Gemäss Darstellung der USA hätten die Revolutionsgarden von dort aus versucht, Raketen in Richtung der seit Monaten umkämpften Handelsseestrasse in Stellung zu bringen. (her)