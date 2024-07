🚨🇮🇱 Nir Tzvi Junction, near Ramla city, central Israel. Suspected terror attack. Two injuries reported, one person is in critical condition. pic.twitter.com/FNXshcCOQT — Brian BJ (@iamBrianBJ) July 14, 2024

Ein mutmasslicher Terrorist fährt mit einem Auto in eine Gruppe von Fussgängern, die an einer Bushaltestelle nahe der israelischen Stadt Ramla warten.so Polizei und Rettungsdienst.Die Haltestelle liegt an einer Kreuzung in unmittelbarer Nähe einer Kaserne. Ein Polizeisprecher sagte, der Fahrer des Wagens sei «neutralisiert» worden - dabei blieb unklar, ob er getötet oder verletzt wurde.In Hebron im Westjordanland nahmen Grenzpolizisten Medienberichten zufolge eine 37 Jahre alte Palästinenserin fest, in deren Tasche ein Messer gefunden worden war. Sie wird verdächtigt, einen Messerangriff geplant zu haben. Den Berichten zufolge gab sie nach ihrer Festnahme an, ihr Mann sei als Mitglied der islamistischen Hamas in einem israelischen Gefängnis inhaftiert.Zu den Vorfällen kam es einen Tag nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen, der dem Anführer des militärischen Arms der Hamas, Mohammed Deif, galt. Dabei wurden Dutzende andere Menschen getötet. Ob auch Deif bei dem Luftangriff getötet oder verletzt wurde, war zunächst nicht gewiss. Ein Hamas-Vertreter in Beirut bestritt am Sonntag, dass Deif getötet worden sei. (sda/dpa)