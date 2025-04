Nach Signal-Panne: Pentagon ermittelt intern gegen Verteidigungsminister Hegseth

Die Herren tauschten in der Chatgruppe hochsensible Details über einen Angriff auf Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen aus – Sicherheitsvorschriften waren dabei ignoriert worden. Unglücklicherweise hatte Waltz allerdings auch den Journalisten Jeffrey Goldberg in die Chatgruppe eingeladen, dessen Magazin «The Atlantic» die Panne öffentlich machte.

«Tod auf dem Nil»? Eher «Durchfall auf dem Atlantik»: Norovirus-Ausbruch auf Kreuzfahrt

An Bord des Kreuzfahrtschiffs «Queen Mary 2» sind mehr als 200 Menschen am Norovirus erkrankt. Erste Berichte über Durchfall und Übergeben bei Passagieren habe es nach einem Zwischenstopp in New York im März gegeben, hiess es von der US-Seuchenkontrollbehörde CDC.