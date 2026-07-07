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Nato-Gipfel in der Türkei: Alle News und Infos live im Ticker

epa13092354 NATO banners near the Millet Mosque ahead of the NATO Summit 2026 in Ankara, Turkey, 06 July 2026. The summit will take place on 0708 July, focusing on strengthening defense industrial pr ...
Der Nato-Gipfel findet dieses Jahr in Ankara in der Türkei statt.Bild: keystone
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Selenskyj hofft auf Erfolg beim Nato-Gipfel + Rutte appelliert an Bündnispartner

Am Dienstag und Mittwoch geht in der Türkei der Nato-Gipfel über die Bühne, zahlreiche Staats- und Regierungschefs werden in Ankara erwartet. Die wichtigsten News gibt es hier im Liveticker.
07.07.2026, 01:1507.07.2026, 01:15
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1:13
Rutte: Wir müssen der Ukraine weiter beistehen
Rutte rief die Nato-Verbündeten zu weiterer Unterstützung für den Abwehrkampf der Ukraine auf. «Die Ukraine verändert derzeit dank des Mutes, des Engagements und des Einfallsreichtums ihrer Streitkräfte die Dynamik auf dem Gefechtsfeld», sagte er. «Und lassen Sie mich ganz klar sagen: Alle Bündnispartner müssen ihren Beitrag leisten, damit unsere Unterstützung für die Ukraine weiterhin fliesst, denn die Sicherheit der Ukraine ist eng mit unserer eigenen verbunden.»

Die Ukraine soll beim Gipfel ein neues Versprechen für milliardenschwere Militärhilfen erhalten. Vorgesehen ist über zwei Jahre hinweg eine Mindestfinanzierung von 70 Milliarden Euro pro Jahr für militärische Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung. Insgesamt wären das 140 Milliarden Euro. Ein EU-Hilfspaket von rund 60 Milliarden Euro bis Ende 2027 soll dabei mitgerechnet werden. Damit blieben etwa 80 Milliarden Euro, die Nato-Staaten national stemmen müssten.


1:12
Selenskyj hofft auf Erfolg beim Nato-Gipfel
Nach dem verheerenden russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew setzt Präsident Wolodymyr Selenskyj grosse Hoffnungen in den Nato-Gipfel in Ankara. Der Gipfel dürfe nicht nur «leere Worte» hervorbringen, sondern mehr Schutz für die Ukraine, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. «Es war ein brutaler Angriff», beschrieb er die russischen Drohnen- und Raketenattacken gegen Kiew und das Umland in der Nacht zum Montag. Es seien 22 Menschen getötet und rund 90 weitere verletzt worden.

Mehr zum Nato-Gipfel:

Alle Augen auf Trump: Die wichtigsten Fragen zum Nato-Gipfel in der Türkei
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Die Geschichte der Nato
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Die Geschichte der Nato
1949: In Washington wird am 4. April der Nordatlantikvertrag unterzeichnet. Das Bündnis hat anfangs zwölf Mitglieder: Belgien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal und die USA.
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