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Italienischer Eurofighter in Saudi-Arabien beschädigt

epa13211433 A Eurofighter aircraft performs during the Athens Flying Week 2025 International Air Show at Tanagra Air Base, Viotia, central Greece, 04 September 2025. Athens Flying Week (AFW) 2026, the ...
Ein Eurofighter in der Luft.Bild: keystone

Italienischer Eurofighter in Saudi-Arabien beschädigt

Bei Luftangriffen auf einen Militärstützpunkt in Saudi-Arabien ist am Boden ein Kampfflugzeug der italienischen Armee schwer beschädigt worden.
18.09.2026, 14:0618.09.2026, 14:06

Der Eurofighter vom Typ F-2000 war nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Rom innerhalb des saudischen Stützpunkts Ta'if in einem abgelegenen Bereich abgestellt. Verletzt worden sei niemand. «Es gibt keine weiteren Schäden an Fahrzeugen oder Infrastruktur, die von unserem Personal genutzt werden», berichtete Verteidigungsminister Guido Crosetto.

Die Luftangriffe, von denen auch ein weiterer Stützpunkt und eine Ölanlage betroffen waren, gehen auf das Konto der Huthi-Miliz im Nachbarland Jemen. Saudi-Arabiens Luftwaffe fliegt aktuell Kampfeinsätze auf Ziele im Jemen, um die dortige Regierung im Kampf gegen die schiitische Miliz zu unterstützen.

In einer Blitzoffensive hatten die Huthi vergangene Woche die gesamte Rotmeerküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht. Italien beteiligt sich in der Region an verschiedenen internationalen Einsätzen. (sda/dpa)

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