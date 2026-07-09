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Marine sammelt Trümmerteile von Boeing ein – Suche nach Crew

epa13098478 A handout photo made available by the Pakistan Airports Authority (PAA) shows debris of a K2 Airways Boeing 737 cargo aircraft after it was recovered from the Arabian Sea, south of Ormara, ...
Die Suche nach den fünf Crewmitgliedern dauere weiter an, hiess es am späten Mittwochabend.Bild: keystone

Marine sammelt Trümmerteile von Boeing im Arabischen Meer ein – Suche nach Crew

09.07.2026, 07:3309.07.2026, 07:33

Erste Trümmerteile der abgestürzten pakistanischen Frachtmaschine der Cargo-Airline K2 Airways sind im Arabischen Meer gefunden worden. Keine Spur dagegen von der Besatzung: Die Suche nach den fünf Crewmitgliedern dauere weiter an, hiess es am späten Mittwochabend in einer Mitteilung der pakistanischen Flughafenbehörde bei X.

Einheiten der Marine hätten die Flugzeugteile nach zwölfstündiger Suche identifiziert und vor der pakistanischen Küstenstadt Ormara gefunden, hiess es. Die wegen des eingesetzten Monsuns aufgepeitschte See erschwere seit Beginn der Rettungsaktion die Suche, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von der pakistanischen Luftfahrtbehörde.

«Beten für unsere Kollegen»

Die Airline K2 Airways veröffentlichte eine Stellungnahme auf Facebook, in der sie die fünf Crewmitglieder landesüblich namentlich identifizierte und angab, mit den Behörden zu kooperieren: «Wir beten weiterhin inständig für die Sicherheit unserer Kollegen.»

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif hatte sich bestürzt über den tragischen Vorfall geäussert und in einer Stellungnahme den Familien der Besatzungsmitglieder sein Beileid ausgedrückt.

Navigationsprobleme gemeldet, dann verschwunden

Am Dienstagabend war das Flugzeug zunächst vom Radar der Flugsicherung verschwunden. Noch kurz vorher habe die Crew von Navigationsproblemen gesprochen, schrieb die pakistanische Flughafenbehörde in einer Stellungnahme – die Maschine habe stark an Höhe verloren. Die Boeing 737 war vom Küstenemirat Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die pakistanische Hafenmetropole Karachi unterwegs.

K2 Airways ist ein Privatunternehmen und wurde nach eigenen Angaben 2018 gegründet. (sda/dpa)

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