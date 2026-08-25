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Militärflugzeug der USA in Moskau gelandet

Video: watson

US-Militärflieger in Moskau gelandet – Hintergründe unklar

25.08.2026, 12:5125.08.2026, 13:43

Am Dienstagmorgen ist ein Flugzeug des US-Militärs in der russischen Hauptstadt Moskau am Flughafen Wnukowo gelandet. Dies melden Flightradar24 sowie diverse russische Medien. Bei der Maschine handelt es sich um eine Air Force C-17A Globemaster III. Startort der Reise war Riga, wo es seit Sonntag stand. Berichten zufolge war der Flieger zuvor am US-Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews im US-Bundesstaat Maryland stationiert.

Die Hintergründe der Reise sind bislang unklar. Kreml-Sprecher Dimitri Peskow liess gegenüber russischen Medien verlauten, er habe keine Informationen über die Ankunft des Fliegers. Das US-Militär oder das Weisse Haus äusserten sich bislang nicht zum Thema.

Im Januar waren die beiden Sondergesandten Steven Witkoff und Jared Kushner zu Friedensgesprächen über die Ukraine mit Wladimir Putin nach Russland gereist. Ob sich nun erneut prominente Passagiere an Bord der Maschine befinden, ist unklar. Der Kreml hatte erst letzte Woche mitgeteilt, dass es keine Pläne für einen weiteren Austausch mit Witkoff und Kushner gebe. Die Gespräche zwischen USA und Russland waren zuletzt zum Erliegen gekommen. (dab)

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M.K.
25.08.2026 13:08registriert Dezember 2022
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25.08.2026 13:08registriert April 2020
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