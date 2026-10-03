freundlich20°
DE | FR
burger
International
Luftfahrt

6 Menschen an Bord: US-Küstenwache sucht nach verschwundenem Flugzeug

6 Menschen an Bord: US-Küstenwache sucht nach verschwundenem Flugzeug

03.10.2026, 17:2603.10.2026, 17:58
Gulfstream G100 ASTRA SPX Verschwunden am 03.10.2026.
Die Maschine vom Typ Gulfstream G100 wird seit Samstagmorgen vermisst.Bild: Latitude Air Ambulance

Die US-Küstenwache sucht vor der Ostküste der Vereinigten Staaten nach einem verschwundenen Kleinflugzeug. Am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) sei der Kontakt zur Maschine abgebrochen, teilte die Küstenwache im Nordosten der USA unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde FAA mit. Suchtrupps fahndeten auf dem Wasser sowie aus der Luft nach dem Flugzeug, in dem sechs Menschen gewesen sein sollen.

In einem Statement des Flughafens Nantucket – einem der nächstgelegenen Airports an der Küste zur letzten bekannten Stelle der Maschine – hiess es, dass das Flugzeug vor dem Kontaktabbruch noch einen Notfall deklariert hatte. «Die genauen Umstände des Vorfalls bleiben jedoch unklar», heisst es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Nach Daten des Flugdienstes Flightradar24 startete die Maschine des Typs Gulfstream G100 mit dem Luftfahrzeugkennzeichen C-GRJP um 00:41 Uhr von Bermuda aus. Nach gut einer Stunde brach das Signal des Flugzeugs ab, die Aufzeichnung endet abrupt über dem Ozean. Die Maschine sollte nach Boston im US-Bundesstaat Massachusetts fliegen.

Verschwundenes Flugzeug USA.
Bild: flightradar24

Registriert ist die Maschine auf Latitude Air Ambulance, ein auf medizinische Transporte spezialisiertes Unternehmen mit Sitz im kanadischen Hamilton. (sda/dpa)

Mehr Luftfahrt:

Co-Pilot soll versucht haben, Flydubai-Maschine abstürzen zu lassen – das musst du wissen
Co-Pilot soll versucht haben, Flydubai-Maschine abstürzen zu lassen – das musst du wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Flugzeug im Flugzeug
1 / 11
Das Flugzeug im Flugzeug
Die «Solar Impulse 2» ist am Dienstagmorgen um 8.24 Uhr vom Militärflugplatz Payerne VD nach Abu Dhabi aufgebrochen.
quelle: epa/keystone / laurent gillieron
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Flydubai-Passagier rettete Flugzeug mit Wissen aus Doku
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Drohnen, Gott und «patriotische Cowboys»: So will Hegseth das US-Militär revolutionieren
Der US-Verteidigungsminister will Generäle feuern, Militärstützpunkte absichern und Gott zurück ins Militär bringen. Seine Pläne sind nicht nur schlecht.
Vor etwas mehr als zwei Jahren veröffentlichte der damalige «Fox & Friends»-Moderator Pete Hegseth ein Buch mit dem Titel «The War on Warriors». Darin kritisierte er «woke Generäle» und bezeichnete die Führungsschicht des Pentagons als aufgebläht, politisiert und verweichlicht. Heute ist Hegseth Verteidigungsminister – und, wie sich herausstellt, meinte er jedes Wort.
Zur Story