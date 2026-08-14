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Sizilien: Flughafen Catania wegen Ätna Vulkan-Ausbruch wieder gesperrt

epaselect epa13166542 People watch as lava flows down Mount Etna during a period of heightened volcanic activity, near Catania, Sicily, southern Italy, 13 August 2026. According to Italy&#039;s Nation ...
Schaulustige stehen an den Lava-Fluss.Bild: keystone

Ätna gibt keine Ruhe: Flughafen Catania auf Sizilien wieder gesperrt

14.08.2026, 07:2214.08.2026, 07:22

Der Flughafen Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat seinen Betrieb wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna mitten in der Urlaubszeit wieder eingestellt. Bis Samstagmorgen 2.00 Uhr werde es keine Ankünfte oder Abflüge geben, teilte der Flughafen in der Nacht zum Freitag mit. Reisende sollen sich nicht zum Flughafen begeben, ohne vorher den Status ihres Flugs mit der jeweiligen Airline abzuklären.

Der Flughafenbetrieb hängt von der Aktivität des Vulkans sowie von der Windrichtung und der Aschekonzentration in der Luft ab. Am Donnerstag hatte der Flughafen SAC eine Sperrung für Ankünfte zuletzt bis zum heutigen Freitag 8.00 Uhr verlängert. Für Abflüge wurde keine entsprechende Verlängerung mitgeteilt.

Hunderte Flüge betroffen

Seit Beginn des Ausbruchs vor einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. Nach Angaben der Betreibergesellschaft des Flughafens (SAC) wurden zwischen dem 6. und 12. August rund 36 Prozent der für Catania geplanten Flüge gestrichen. SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre.

epa13166963 Travelers at Fontanarossa Airport in Catania, Italy, 13 August 2026. All flights arriving at and departing from Catania Airport have been suspended due to heavy ashfall caused by activity ...
Gestrandete Touristen suchen nach einer alternativen Reiseroute am Flughafen von Catania.Bild: keystone

Zuletzt hatte sich die Lage am Flughafen eigentlich etwas beruhigt. Zahlreiche Flüge starteten von anderen Airports auf der Insel. Die Auswirkungen der vergangenen Woche auf den Tourismus sind aber schon spürbar. Nach Schätzungen des Handelsverbands Assoesercenti belaufen sich die wirtschaftlichen Schäden durch Flugausfälle und Behinderungen auf rund 12 bis 24 Millionen Euro. Gleichzeitig zieht der Ätna weiterhin Besucher an. Bergführer berichten von grosser Nachfrage nach Touren zu dem Vulkan und seinen derzeit fliessenden Lavaströmen, die bei Nacht spektakulär aussehen.

Vulkan-Aktivität leicht rückläufig

Stefano Branca vom Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) sprach zuletzt von einer leicht rückläufigen eruptiven Aktivität. Wann der Ausbruch enden werde, lasse sich nicht vorhersagen. «Die einzige Gewissheit ist, dass es keine Gewissheiten gibt», sagte Branca. Der aktuelle Ausbruch sei vergleichsweise klein. Für den Flughafen sei vor allem die Windrichtung entscheidend, weil sie die Vulkanasche in Richtung Catania trage.

Der Ätna ist Europas aktivster Vulkan. Ausbrüche kommen regelmässig vor. Nach Einschätzung von Branca ist die aktuelle Eruption an sich nichts Ungewöhnliches. Wegen der Windverhältnisse wird der Flughafen der südlich des Vulkans liegenden Stadt Catania jedoch stärker von der Asche betroffen. Die Behörden beobachten die Entwicklung. Einschränkungen oder Änderungen im Flugbetrieb kommen meist kurzfristig. (nil/sda/dpa)

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