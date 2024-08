Frauen erhalten auf der Notaufnahme seltener Schmerzmittel als Männer

Gendermedizinerin klagt an: Der Mann soll nicht mehr das Mass in der Forschung sein

Das Ergebnis zeigt, dass Frauen weniger häufig Schmerzmittel verschrieben wurden. Konkret erhielten in der Notaufnahme 47 Prozent der Männer Schmerzmittel, bei den Frauen lag der Wert bei 38 Prozent. Es liegt also ein «Gender Bias» – eine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern vor.

Leichte Erholung an US-Börsen nach Turbulenzen

Die europäischen Finanzmärkte sind am Dienstag zwar etwas fester in den Handel gestartet, haben in der Folge aber schnell wieder in die Verlustzone abgedreht. Dabei setzt auch der Schweizer Aktienmarkt die Talfahrt nach bereits zwei tiefroten Handelstagen davor fort. Er wird unter anderem von den nachgebenden Schwergewichten Novartis, Roche und Nestlé gebremst.