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Zehn Tote bei Feuerwerksexplosion in Kirche in Mexiko

Mexico State police inspect the area destroyed by a fireworks explosion by the Santa MarÌa Canchesd· church in Temascalcingo, Mexico, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Ramses Mercado) Mexico Fireworks ...
Bei einem Fest in Mexiko ist es zu einer heftigen Explosion gekommen.Bild: keystone

Zehn Tote bei Feuerwerksexplosion in Kirche in Mexiko

07.09.2026, 01:56

Bei einer Feuerwerksexplosion auf dem Gelände einer Kirche in Mexiko sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Weitere 64 Menschen seien verletzt worden, nachdem die Feuerwerkskörper, die in einem Raum gelagert waren, explodierten, wie die Regierung des zentralmexikanischen Bundesstaates México mitteilte.

Das Unglück ereignete sich im Rahmen eines Patronatsfestes in der Gemeinde Santa María Canchesda, rund 160 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Die Detonation zerstörte ein Gebiet neben der Kirche. Zu den Verletzten zählten zwei Priester, wie das zuständige Bistum mitteilte. Auch Kinder wurden Medienberichten zufolge verletzt. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. (sda/dpa)

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