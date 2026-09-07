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Amy Acton Ohio: Angriff auf demokratische Gouverneurs-Kandidatin

FILE - Democratic gubernatorial candidate Dr. Amy Acton speaks at a primary election night campaign event after winning the party&#039;s nomination for governor on May 5, 2026, in Columbus, Ohio. (AP ...
Blieb bei einem Angriff unverletzt: die demokratische Kandidatin um den Gouverneurssitz in Ohio, Amy Acton.Bild: keystone

Angriff auf demokratische Gouverneurs-Kandidatin in den USA

07.09.2026, 01:42

Ein Angreifer hat sich auf die demokratische Kandidatin für das Gouverneursamt im US-Bundesstaat Ohio, Amy Acton, gestürzt und dabei mehrere Menschen verletzt. Das teilte ihre Wahlkampagne mit. Zum genauen Hergang des Angriffs und den Motiven des Täters machten die Behörden zunächst keine Angaben. Acton blieb bei dem Zwischenfall auf einem Volksfest im Ort Canfield unverletzt.

Die Politikerin dankte den Sicherheitskräften für das schnelle Überwältigen des Angreifers und wünschte den Verletzten rasche Genesung. Es gebe in Ohio keinen Platz für politisch motivierte Gewalt, hiess es in der Stellungnahme ihrer Wahlkampagne. Auch Actons republikanischer Gegner, Vivek Ramaswamy, bezeichnete den Vorfall als «komplett inakzeptabel» und sagte, es gebe in der Politik keinen Platz für Gewalt. Ähnlich äusserte sich der scheidende Gouverneur Mike DeWine, ebenfalls ein Republikaner.

Die Wahl für das Gouverneursamt in Ohio findet parallel zur Zwischenwahl zum US-Kongress am 3. November statt. Amtsinhaber Mike DeWine steht nicht erneut zur Wahl.

Acton hat intakte Wahlchancen

Der vermögende Unternehmer Ramaswamy hatte sich vor der Wahl 2024 erfolglos um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bemüht. Letztlich unterstützte er Donald Trump – und wirbt heute mit seinem guten Verhältnis zum US-Präsidenten. Acton ist Ärztin und diente zeitweise unter DeWine als Leiterin der Gesundheitsbehörde des Bundesstaats.

Ohio ist ein eher republikanisch geprägter Bundesstaat, das Rennen um das Gouverneursamt gilt jedoch noch nicht als entschieden. US-Medien berichten von örtlichen Umfragen, die ein sehr knappes Ergebnis erwarten lassen. (sda/dpa)

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