recht sonnig21°
DE | FR
burger
International
Migration

Ceuta: Suche nach weiteren Toten im Meer wird fortgesetzt

«Es gibt mehr Tote im Meer»: Suche nach weiteren Leichen vor Ceuta

02.08.2026, 10:2102.08.2026, 10:21

Die Behörden suchen im Meer vor Ceuta weiter nach Leichen von Migranten, die bei dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Nordafrika-Exklave ertrunken sind. Der spanische staatliche Fernsehsender RTVE berichtete am Morgen, die Polizeieinheit Guardia Civil durchkämme die Gewässer vor der Küste. Bisher wurden 67 Menschen aus dem Meer geborgen, die schwimmend von Marokko aus das EU-Gebiet erreichen wollten und dabei ertranken.

Guardia Civil officers recover the body of a migrant from the water in the Spanish enclave of Ceuta, Saturday, Aug. 1, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere) Spain Ceuta
Beamte der Guardia Civil bergen die Leiche eines Migranten aus dem Wasser.Bild: keystone

Die spanische Zeitung «El País» zitierte einen anonymen Polizeibeamten mit den Worten: «Es gibt mehr Tote im Meer». Den Informationen der Zeitung zufolge bereiten die Behörden der Stadt eine Einrichtung vor, um bis zu 200 Leichen aufbahren zu können.

Schwimmende Barriere und Bojenkette als Meeresgrenze

Fernsehbilder von der Küste vor Ceuta, wo während des Ansturms noch Tausende Migranten entlangliefen, zeigten am Morgen eine ruhige Lage. Versuche, über das Meer in die Exklave zu gelangen, seien nicht zu beobachten, berichtete eine RVTE-Reporterin vor Ort.

Zu sehen waren lediglich einige Arbeiter, die dem Sender zufolge mit der Installation von Bojen als physische Grenze beschäftigt seien. Am Freitag hatte die Guardia Civil bereits eine 500 Meter lange aufblasbare orangefarbene Barriere installiert. Zusammen mit der Bojenkette solle damit die Kontrolle und Überwachung des Gebiets verbessert werden, heisst es in einem Post.

Mit der Schaffung dieser physischen Grenze im Meer will Spanien nicht zuletzt auch eine Lücke schliessen, die durch ein Gerichtsurteil des spanischen Obersten Gerichtshofs entstanden war und die bei dem jüngsten Ansturm allem Anschein nach eine Rolle gespielt hatte.

Der Gerichtshof hatte entschieden, dass denjenigen Menschen eine Einzelprüfung auf Asyl zustehe, die beim irregulären Grenzübertritt über einen unbefestigten Abschnitt wie das Meer nach Spanien gelangen. Eine sofortige Zurückweisung von Migranten ist demnach nur dann zulässig, wenn ein Zaun oder eine andere Sperre überwunden werden muss. (hkl/sda/dpa)

Mehr dazu:

Lage in Ceuta normalisiert sich – mindestens 67 Personen kamen ums Leben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta
1 / 9
Zehntausende Migranten wollen nach Ceuta

In Ceuta, einer spanischen Exklave in Nordafrika, herrscht Ausnahmezustand.
quelle: keystone / antonio sempere
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ausnahmezustand in Ceuta: Zehntausende Migranten überrennen spanische Exklave in Marokko
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Megafeuer bei Bordeaux unter Kontrolle – Evakuierte können nach Hause
Frankreich hält den Waldbrand in der Region um Bordeaux in Schach, wie das Innenministerium vermeldet. Tausende Menschen dürften nun in ihre Wohnungen zurückkehren.
Der grosse Waldbrand an der französischen Atlantikküste ist nach Angaben von Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez unter Kontrolle. Das Feuer breite sich nicht weiter aus, sagte der Minister bei einem Pressestatement. Jedoch gebe es noch Brandherde und «aktive Zonen».
Zur Story