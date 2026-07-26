Die einwanderungsfeindliche Gruppe Unite The Clans Scotland hatte unter dem Motto «Rettet unsere Frauen und Kinder» und «Schützt unsere Zukunft» zu einer Demonstration in Glasgow aufgerufen. Bild: www.imago-images.de

15 Festnahmen bei einwanderungskritischen Protesten in Glasgow

Die schottische Polizei hat bei einwanderungskritischen Protesten in Glasgow an der Westküste des Landes 15 Menschen festgenommen.

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Die Menschen wurden wegen Körperverletzung, Besitz von Angriffswaffen und anderer Verstösse gegen die öffentliche Ordnung festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei einem Aufeinandertreffen der einwanderungskritischen Demonstranten mit Gegendemonstranten sei es zu «erheblichen Unruhen» gekommen.

Nicht verifizierte Videos in Onlinediensten zeigten Rangeleien zwischen den beiden Gruppen in der Nähe des Glasgower Stadtzentrums. Die Polizei, darunter auch berittene Beamte, schritten ein, wie auf den Videos zu sehen war. Demonstranten auf beiden Seiten trugen Masken.

Die einwanderungsfeindliche Gruppe Unite The Clans Scotland hatte unter dem Motto «Rettet unsere Frauen und Kinder» und «Schützt unsere Zukunft» zu einer Demonstration in Glasgow aufgerufen.

Die Organisation Stand Up To Racism veranstaltete eine Gegendemonstration und erklärte, sie wolle «der extremen Rechten in Glasgow entgegentreten». In Grossbritannien hatte es in den vergangenen Wochen wiederholt fremdenfeindliche Ausschreitungen gegeben. (sda/apa/afp)