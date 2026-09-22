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Strassenmusiker singt mit Chris Martin – und merkt es nicht

HULL, ENGLAND - AUGUST 18: (EDITORIAL USE ONLY) Chris Martin of Coldplay performs live on stage during their &quot;Music of the Spheres&quot; World Tour at Craven Park Stadium on August 18, 2025 in Hu ...
Chris Martin bei einem Konzert (Archivbild).Bild: Getty Images Europe

Strassenmusiker singt mit Chris Martin – und merkt es nicht

Ein Strassenmusiker stimmt am Londoner Trafalgar Square «Viva la Vida» von Coldplay an. Plötzlich singt ein Fremder mit – erst nach dem Auftritt erfährt der Musiker, wen er da neben sich hatte.
22.09.2026, 20:0222.09.2026, 20:02

Der südkoreanische Strassenmusiker Ahn Ji-hoon, der unter dem Namen HannyJunee auftritt, spielte am Freitag auf dem Trafalgar Square in London. Als letztes Lied wählte das Publikum den Coldplay-Hit «Viva la Vida».

Kurz nachdem die Musik begonnen hatte, trat ein Mann mit Hut und Sonnenbrille zu ihm. HannyJunee hielt ihn nach eigenen Angaben zunächst einfach für einen begeisterten Coldplay-Fan und liess ihn mitsingen.

Doch bereits bei den ersten Tönen wurde der Strassenmusiker stutzig. Die Stimme des Fremden habe Chris Martin erstaunlich ähnlich geklungen, erzählte er später CNN. Dass tatsächlich der Coldplay-Sänger neben ihm stand, kam ihm trotzdem nicht in den Sinn.

«Was sind schon die Chancen, dass Chris Martin auf einer zufälligen Strasse in London plötzlich direkt neben dir auftaucht?»
HannyJunee

Gemeinsam sangen die beiden den Song zu Ende. Martin verabschiedete sich danach und ging weiter. Erst als Zuschauer auf HannyJunee zustürmten und ihn fragten, ob er wisse, mit wem er gerade gesungen habe, realisierte er, was passiert war.

Der Musiker veröffentlichte anschliessend ein Video des Auftritts auf Instagram. Er könne noch immer nicht glauben, was passiert sei, schrieb er und bezeichnete die Begegnung als einen der unvergesslichsten Momente seines Lebens.

Video: YouTube/BBC London

Es ist nicht das erste Mal, dass Martin Fans mit spontanen Auftritten überrascht. Im vergangenen Jahr tauchte er unangekündigt bei einer Hochzeit auf und spielte für den ersten Tanz des Brautpaars. Zuvor hatte er bereits spontan in einem Pub in Nordengland gespielt. (mke)

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