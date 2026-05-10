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«Sinwar»: Mutter in Zürich benennt ihre Tochter nach Hamas-Extremist

epa12460389 A Houthi supporter displays a placard depicting late Hamas leader Yahya Sinwar during a protest rally against Israel, in Sana&#039;a, Yemen, 17 October 2025. The demonstrators gathered in ...
Yahya Sinwar gilt seit seinem Tod als Märtyrer bei Islamisten.Bild: keystone

«Sinwar»: Mutter in Zürich benennt Tochter nach totem Hamas-Chef – Stadt winkt Name durch

Eine Mutter in Zürich hat ihre Tochter nach dem 2024 getöteten Ex-Hamas-Chef Yahya Sinwar benannt. Die Stadt intervenierte nicht. Sinwar gilt als Drahtzieher beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023.
10.05.2026, 09:0410.05.2026, 09:27

Eine Palästina-Aktivistin aus Zürich hat ihre Tochter nach dem ehemaligen Hamas-Chef benannt, wie laut der Sonntagszeitung aus einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post von Ende Februar hervorging. Die Frau verbreitete demnach auch Inhalte der marxistisch-leninistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP). Diese wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft, lehnt ein Existenzrecht Israels ab und verübt in dem Land immer wieder Anschläge. Laut Menschenrechtsorganisationen beteiligten sich PFLP-Kämpfer auch an dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem die Extremisten 1200 Menschen töteten.

Wie das Zürcher Zivilstandsamt auf Anfrage der «Sonntagszeitung» erklärt, liege in diesem Fall keine Vorschrift vor, die die Ablehnung des Namens gerechtfertigt hätte. Deshalb wurde die Namensgebung durchgewunken. Laut der Zivilstandverordnung werden in Zürich nur Namen abgelehnt, die «die Interessen des Kindes» verletzten. Somit gibt es in Zürich eine hohe Toleranz für Fantasienamen, fremdsprachige Wörter als Namen oder auch Namen aus der Mythologie. 2025 sei nur ein einziger Name abgelehnt worden, welcher das war, ist nicht bekannt.

Wie das Amt gegenüber der Zeitung angibt, interveniere man insbesondere bei «widersinnigen» Einfällen und wenn der Name zu Missverständnissen führen könne. Beispielsweise, wenn ein Name nur aus einzelnen Ziffern oder Buchstaben besteht. Elon Musk hätte demzufolge hierzulande wohl Mühe gehabt, seinen Sohn X Æ A-Xii, den er nun einfach «X» nennt, entsprechend zu taufen.

FILE - Elon Musk, joined by his son X � A-Xii, speaks in the Oval Office at the White House, Feb. 11, 2025, in Washington, during an event with President Donald Trump. (AP Photo/Alex Brandon, File) El ...
Elon Musk mit Sohn X.Bild: keystone

Auch würden Namen untersagt, die «negativ besetzt» seien. So zum Beispiel Namen von Personen, die mit Völkermord oder Terrorismus in Verbindung stehen. Konkret werden «Hitler» oder «Breivik» genannt. Weshalb diese Richtlinie bei Baby Sinwar nicht zur Anwendung kam, ist nicht klar. Laut einer Rechtsprofessorin gibt es aber «eine sehr grosszügige Auslegung des Namenrechts in der Praxis», wie diese gegenüber der «Sonntagszeitung» sagt.

Yahya Sinwar war seit 2017 einer der Anführer des islamistischen Hamas im Gaza-Streifen. Nach dem Tod von Exil-Repräsentant Ismail Haniyya im Jahr 2024 stieg er auch zum politischen Führer der Terrororganisation auf. Sinwar gilt als Chef-Drahtzieher hinter dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober auf Israel, bei welchem über 1200 Menschen getötet und über 250 in den Gaza-Streifen verschleppt wurden. Sinwar versteckte sich danach während den israelischen Vergeltungsangriffen jahrelang in den Tunnels im Gazastreifen. Ende 2024 wurde er bei einem Feuergefecht von israelischen Soldaten getötet. Er gilt seither bei Islamisten als Märtyrer. (con)

epa12460690 A Houthi soldier (L) mans a machine gun on a pick-up truck near a banner depicting late Hamas leader Yahya Sinwar, during a protest rally against Israel, in Sana&#039;a, Yemen, 17 October ...
Ein Porträt von Yahya Sinwar in Sanaa in Jemen, wo die mit der Hamas verbündeten Huthi-Rebellen an der Macht sind.Bild: keystone
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Schlaf
10.05.2026 09:28registriert Oktober 2019
Ja und?
In Zürich hat es auch eine Verfechterin des Kopftuch und Tochter eines Erdowan Ergebenen im Parlament, welcher hier schon mindestens 2x eine Bühne geboten wurde.

Hey, ist doch voll easypeasy, schliesslich muss man als weisse, privilegierte, wohlstandsverwöhnte CH-Person sein Gewissen rein waschen.
Auf was für eine abstruse Art und Weise auch immer..
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Gulash Ka None
10.05.2026 09:41registriert März 2017
Beste Voraussetztungen für einen Spitzenplatz auf der Juso-Liste bei den Wahlen 2043.
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frereau
10.05.2026 09:49registriert Januar 2019
Yahya ist meines Wissens ein sehr geläufiger Vorname im arabisch sprechenden Raum. Sinwar hingegen ein eher eingegrenzter Familienname der v. a. mit dem Schlächter der Hamas in Verbindung steht.
Laut Artikel in der SZ wurde das Kind Sinwar benannt, und das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Einerseits weil ich es persönlich verwerflich finde und andererseits weil das Kind ja später nicht unbedingt die politische Ansicht der Mutter teilen wird (was ich diesem Fall zumindest hoffe).
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