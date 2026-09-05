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Zwei Überlebende der Sturzflut in Nepal gerettet

Zwei Überlebende der Sturzflut in Nepal gerettet

05.09.2026, 12:0605.09.2026, 12:07

Zehn Tage nach der verheerenden Sturzflut aus den Gletschergebieten des Himalaya haben Rettungskräfte in Nepal erneut zwei Überlebende geborgen. Eine Frau in den Sechzigern sei lebend aus einem verschütteten Haus in Betrawati in der an Tibet grenzenden Provinz Bagmati gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau sei zur Behandlung nach Kathmandu geflogen worden. Über ihren Zustand lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

epa13213453 A handout photo made available by the Nepal Army shows a Chinese survivor (2-R) being rescued from a tunnel at the Upper Trishuli 1 Hydropower Project in Rasuwa district, Nepal, 05 Septemb ...
Das Foto zeigt einen chinesischen Überlebenden (2. von rechts), der am 5. September 2026 aus einem Tunnel in Nepal gerettet wird.Bild: keystone

Die nepalesische Militär bestätigte zudem die Bergung eines chinesischen Staatsbürgers aus einem Tunnel eines verwüsteten Wasserkraftwerks im Distrikt Rasuwa. Der Mann unterziehe sich nach der Bergung einer medizinischen Untersuchung, berichtete die Zeitung «The Kathmandu Post». Die Rettungskräfte seien etwa 225 Meter tief in den betroffenen Tunnel vorgedrungen, um den Mann zu bergen. Die Suche nach Vermissten im Stollensystem der Wasserkraftanlage Upper Trishuli-1 werde fortgesetzt.

Vier Überlebende in zwei Tagen gerettet

Am Freitag hatten Rettungskräfte in Nepal zwei Menschen lebend aus einem Tunnel des Wasserkraftwerks Upper Trishuli 3A geborgen. Die Bergung der beiden Überlebenden verstärkte im Land die Hoffnung, weitere Menschen in den Wasserkraftanlagen finden zu können.

Bisher wurden mehr als 1'300 Todesopfer infolge der Katastrophe in Nepal und Tibet bestätigt. In Nepal stieg ihre Zahl nach aktuellen Angaben der dortigen Polizei auf 1'344, darunter 85 Kinder. Die Zahl der Vermissten wird mit knapp 4'900 beziffert, einschliesslich 618 Menschen aus dem Ausland. Die Zahl der Todesopfer in Tibet wurde zuletzt mit 31 angegeben. Dort wurden noch 531 Menschen vermisst. (hkl/sda/dpa)

Zwei Arbeiter nach neun Tagen aus Tunnel in Nepal gerettet
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Im Grenzgebiet zwischen Nepal und China hat eine zerstörerische Welle aus Wasser, Schlamm und Geröll mindestens 270 Menschen getötet.
quelle: keystone / niranjan shrestha
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