Ein Toter nach Explosion im Rotterdamer Hafen

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Durch eine Explosion im Hafen von Rotterdam ist nach Polizeiangaben ein Mensch getötet und mehrere weitere sind verletzt worden. Die Explosion ereignete sich bei einem Unternehmen im Europoort, teilte die niederländische Polizei mit.

Rettungskräfte vor Ort in Rotterdam. Bild: www.imago-images.de

Die Ursache sei noch unklar. Zurzeit liefen die Untersuchungen an der Unglücksstelle, sagte ein Polizeisprecher. Es sei auch noch nicht eindeutig, wie viele Menschen verletzt worden seien.

Bei einem Kraftstoffterminal waren zuvor Wartungsarbeiten an mehreren Rohrleitungen ausgeführt worden, sagte ein Sprecher des betroffenen Unternehmens dem regionalen Rundfunk Radio Rijnmond. Möglicherweise sei dabei etwas schiefgegangen. An einem Tank nahe der Leitungen sind Brandspuren zu sehen.

Hilfskräfte waren nach Angaben der Polizei schnell an der Unglücksstelle. Auch ein Sanitätshubschrauber war eingesetzt worden. (dab/sda/dpa)