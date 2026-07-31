freundlich33°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Nach Spekulationen: Madonna kommt zur World Pride

June 4, 2026, New York, New York, USA: Singer/icon MADONNA performs a surprise pop up concert partnered with the app Grindr in Time Square to promote her new album Confessions ll also called Confessio ...
Madonna bei einem Auftritt in New York.Bild: www.imago-images.de
People-News

Nach Spekulationen: Madonna kommt zur World Pride

Nach tagelangen Spekulationen haben die Veranstalter nun bestätigt, dass Madonna (67) nicht nur als Zuschauerin nach Amsterdam reist, sondern auch beim World Pride Music Festival auftreten wird.
31.07.2026, 14:4731.07.2026, 14:47

Auf dem Veranstaltungsposter wurde die Queen of Pop als «Special Guest» für die Show in der Konzerthalle AFAS Live bezeichnet – neben dem britischen Produzenten Stuart Price und der US-amerikanischen DJane Honey Dijon.

Das Rätselraten über einen möglichen Auftritt in Amsterdam hatte Madonna selbst durch einen verklausulierten Social-Media-Post ausgelöst. Sie schrieb «Ik heb iets waar ik over wil praten», womit sie eine Textzeile aus ihrer Single «Bring Your Love» auf Niederländisch wiedergab. Im Original des Songs, den Madonna gemeinsam mit dem Popstar Sabrina Carpenter einspielte, heisst es «I've got something I wanna talk about» – auf Deutsch: «Es gibt etwas, worüber ich sprechen möchte».

Seit Jahren Einsatz für die queere Gemeinschaft

Madonna wird seit Jahren eng mit der internationalen LGBTQ-Community in Verbindung gebracht, für die sie sich immer wieder öffentlich eingesetzt hat. Die World Pride, die in diesem Jahr zum ersten Mal in der niederländischen Hauptstadt gefeiert wird, ist ein internationales Fest für Vielfalt, Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und Menschenrechte.

Der Einsatz der Popsängerin für die Gleichstellung Homosexueller war 2019 in New York mit dem Preis der Organisation Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) gewürdigt worden. Mit dem «Advocate for Change Award» werden Menschen geehrt, die mit ihrem Lebenswerk die LGBTQ-Gemeinschaft unterstützen.

Nach dem tödlichen Angriff am Rande der Berliner Christopher-Street-Day-Feier haben die niederländischen Behörden zusätzliche Sicherheitsvorkehren für die mehrtägigen Veranstaltungen der World Pride getroffen. Zu den Höhepunkten gehört am Samstag auch eine Bootsparade über die Amsterdamer Grachten, zu der hunderttausende Besucher erwartet werden. (sda/dpa)

Eine Person tot und mehrere Verletzte bei Amokfahrt am CSD in Berlin – das ist bekannt
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Zürich Pride 2026 in Bilder
1 / 14
Die Zürich Pride 2026 in Bilder
quelle: keystone / vadim ghirda
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Davor haben queere Menschen Angst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Airbus flog erstmals 24 Stunden am Stück – auf dieser Strecke
Ein speziell für Ultralangstrecken gebauter Airbus A350 der australischen Fluggesellschaft Qantas hat mit einem mehr als eintägigen Nonstop-Flug einen Langstreckenrekord aufgestellt.
Die in Melbourne gestartete Maschine landete am Dienstag nach 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeit im südfranzösischen Toulouse, nachdem sie ohne Zwischenlandung mehr als 23'000 Kilometer zurückgelegt hatte. Eine erste Maschine des Typs A350-1000ULR soll im kommenden Jahr an die australische Fluggesellschaft Qantas übergeben werden.
Zur Story