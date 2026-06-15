Die niederländische Stadt Houten testet Tempolimit 20 auf Velowegen. (Symbolbild) Imago

Diese niederländische Stadt testet ein Tempolimit für Velofahrende

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In der niederländischen Stadt Houten, nahe Utrecht, wird im Juni ein Tempolimit von 20 km/h für Fahrräder getestet. Mit dem Pilotversuch will die Regierung in Den Haag Massnahmen gegen die angestiegenen Unfallzahlen prüfen.

Im Jahr 2024 sind in den Niederlanden etwa 80'000 Velofahrerinnen und Velofahrer nach Unfällen im Spital gelandet. 281 Personen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, starben bei einem Unfall. Das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Das berichtet der Guardian.

Die niederländische Regierung stuft den Zustand der Verkehrssicherheit für Radfahrer als «besorgniserregend» ein, schrieb die Frankfurter Rundschau. Allen voran die Zunahme an E-Bikes führe laut einem Bericht zu «einem Gefühl der Unsicherheit». Als Reaktion sollen nun diverse Massnahmen getestet werden. So auch das Tempolimit 20 in Houten.

Auf der Fossa Iberica, einer 130 Meter langen Strasse im Stadtzentrum Houtens, wurden am Montag Tempolimit-Schilder angebracht. Bereits letzte Woche wurden Kameras installiert, welche die Ausgangssituation festhalten sollten. Forschende untersuchen nun die Wirkung der Schilder auf das Fahrverhalten der Radlerinnen und Radler, schreibt der «Guardian».

Tausende Fahrräder passieren die Fossa Iberica jeden Tag. Nicht alle Fahrer begrüssen die neue Regelung. «Es geht nur um Personen auf motorisierten Fahrrädern. Macht ein Gesetz für die und nicht für alle», erzählt eine Frau dem niederländischen Sender NPO.

Jan-Peter Westein vom Fahrradverband Fietsersbond Houten zeigt sich gegenüber dem «Guardian» etwas erfreuter. Fast alle Primarschulen würden sich an den Velowegen befinden. «Und du willst doch nicht, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, weil es nicht sicher ist», erzählt er der Zeitung.

Wer schneller als die vorgegebenen 20 km/h fährt, wird nicht gebüsst. Nur schon aus dem Grund, dass normale Velos weder über ein Nummernschild zur Identifizierung der Lenker noch über einen Tacho zur Überprüfung der Fahrtgeschwindigkeit verfügen.

Nebst dem Tempolimit wurden bereits weitere Gesetze eingeführt oder sind in Planung. So sind in Amsterdam und Enschede breiträdrige Velos verboten und die Regierung in Den Haag plant eine Helmpflicht für unter 18-jährige E-Bike-Lenker einzuführen. Im September wird auch Amsterdam das Tempolimit 20 testen. (nil)