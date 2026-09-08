Ursprung im K-Pop: Das Finger-Miniherz ist mittlerweile eine weltweit bekannte Geste. Bild: www.imago-images.de

Dieses bekannte Handzeichen hat Kim Jong-un in Nordkorea jetzt verboten 🫰

Eine bei Jugendlichen beliebte Fingergeste, die ein Herz symbolisiert, ist den nordkoreanischen Kontrollorganen ein Dorn im Auge. In der Diktatur ist sie nun indirekt verboten worden.

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Nordkorea kontrolliert seit langem Sprache und Verhalten der eigenen Bevölkerung mit Vorschriften und Verboten, auch um ausländische kulturelle Einflüsse so gering wie möglich zu halten. Nun hat es laut der südkoreanischen Internetzeitung Daily NK, die sich hauptsächlich mit Nordkorea beschäftigt und mit einem Informanten-Netz in dem isolierten Nachbarland zusammenarbeitet, auch eine besonders bei Jugendlichen beliebte Geste erwischt: das Finger-Miniherz. Bei diesem werden der Daumen und der Zeigefinger überkreuzt, wodurch mit etwas Fantasie ein kleines Herz erkennbar ist.



Die Zeitung berichtet von einem konkreten Fall in der Provinz Süd-Pyongan, die nördlich der Hauptstadt Pjöngjang liegt. Dort wurden demnach Oberstufenschüler «erwischt», wie sie sich gegenseitig die Geste der Zuneigung zeigten. Sowohl im gewöhnlichen Unterricht als auch in Sportstunden sollen die jungen Menschen das Zeichen geformt haben. Sie wurden daraufhin bestraft und mussten Selbstkritiken schreiben.

Kim Jong-un lässt insbesondere gegen südkoreanische Symbole und Medien strikt vorgehen. Bild: keystone

Da das Phänomen nicht nur dort populär scheint und sich laut des Informanten der Zeitung vor Ort «rasch verbreitet» hat, hat die Regierungspartei über ihre Jugendliga, eine Organisation, die für die politische Massenorganisation der Menschen unter 30 Jahren in Nordkorea verantwortlich ist, das Fingerherz als «nicht-sozialistisches Element» klassifiziert und damit faktisch verboten.

Die Diktatur von Machthaber Kim Jong-un arbeitet seit langem mit Gesetzen, die die Verbreitung von ausländischen Medien und Symbolen unter Strafe stellen. Insbesondere südkoreanische, aber teils auch chinesische und westliche kulturelle Inhalte sind verboten und werden strikt verfolgt und bestraft. Grundlegende Aspekte des täglichen Lebens sind davon beeinflusst, beispielsweise wenn Ausdrucksweisen, Kleidung oder Frisuren eingeschränkt und reglementiert werden.

Das Fingerherz stammt ursprünglich aus dem K-Pop, der mittlerweile global populären Musikrichtung und -industrie Südkoreas. Zwar geht die Dokumentation der Geste in Südkorea bis in die 90er-Jahre zurück, doch richtig populär wurde sie ab 2010, als K-Pop-Stars sie über die Landesgrenzen hinaus bekannt machten, indem sie das Zeichen zeigend posierten. Mittlerweile hat sich das Fingerherz fest in der nonverbalen Kommunikation etabliert und wird beispielsweise auch häufig auf Ferienfotos oder auf Social Media gezeigt. (con)