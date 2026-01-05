Das schwenkbare Display des neuen Micro-RGB-Fernsehers befindet sich in einem riesigen Rahmen. Bild: Samsung

Samsung protzt mit weltgrösstem Fernseher – das steckt drin

Mehrere Hersteller setzen in diesem Jahr auf «Micro RGB». Die Koreaner haben nun an der CES in Las Vegas ein Gerät mit der neuen Technik gezeigt, das vermutlich nicht in deine Stube passt.

Steve Haak / t-online

Samsung hat kurz vor dem offiziellen Beginn der Elektronikmesse CES einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 130 Zoll (rund 330 Zentimeter) vorgestellt.

Das Display des riesigen Geräts arbeitet mit der sogenannten Micro-RGB-Technik (dazu unten mehr). Damit will Samsung seinen südkoreanischen Wettbewerber LG Electronics und die Vielzahl der Konkurrenten aus China auf Distanz halten.

Mit Micro RGB versucht Samsung, sowohl bei der Farbdarstellung als auch bei der Helligkeit zu punkten. Weil das Licht schon in den Grundfarben Rot, Grün und Blau erzeugt wird, können diese Fernseher einen grossen Farbraum abdecken, was bisher kaum möglich war.

Samsungs weltweit grösster Fernseher hat ein Display, das in einem riesigen Rahmen untergebracht ist und in diesem horizontal geschwenkt werden kann. Dadurch wirkt das TV-Gerät laut Samsung «weniger wie ein Fernseher, sondern eher wie ein riesiges, immersives Fenster, das den Raum optisch erweitert».

Ausserdem kommt die verbesserte Version der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, die seit einigen Jahren bei TV-Geräten eingesetzt wird, ohne starke Farbfilter aus. Damit kommt mehr Helligkeit beim Zuschauer an – ideal für helle Wohnzimmer, wo bisherige OLED-Fernseher oft zu dunkel wirken.

Was bringt die Micro-RGB-Technologie? Die neue Display-Technologie basiert auf roten, grünen und blauen Leuchtdioden, die extrem klein sind – kleiner als ein Zehntelmillimeter. Der entscheidende Unterschied zu bisherigen LCD-Fernsehern: Jede dieser winzigen LEDs lässt sich einzeln ansteuern. Das ermöglicht eine präzisere Kontrolle von Helligkeit und Farbe an jedem Bildpunkt.



Die südkoreanischen Hersteller Samsung und LG haben ihre Geräte von unabhängigen Prüfinstituten zertifizieren lassen. Die Fernseher sollen besonders viele Farben darstellen können – konkret 100 Prozent des sogenannten BT.2020-Farbraums, ein Standard für Ultra-HD-Inhalte. Aktuelle Premium-Fernseher mit anderen Technologien erreichen typischerweise zwischen 70 und 85 Prozent dieses Farbraums.



OLED-Fernseher haben selbstleuchtende Pixel. Jeder Bildpunkt lässt sich komplett ausschalten, was perfekte Schwarzwerte ermöglicht. Allerdings werden OLED-Displays nicht so hell wie LCD-Fernseher.



QLED und Mini-LED sind LCD-Technologien mit verbesserter Hintergrundbeleuchtung. Sie können sehr hell werden, erreichen aber nicht die Präzision von OLED.



Micro RGB soll beide Welten verbinden: Die winzigen LEDs ermöglichen eine präzisere Steuerung als bei Mini-LED und hohe Helligkeitswerte.

LG richtet sich mit Grössen ab 75 Zoll vor allem an Heimkino-Enthusiasten. Bild: LG

Gibt's das auch in Wohnzimmergrösse?

Samsung plant gemäss Ankündigung fünf neue Micro-RGB-Modelle in den Grössen 55, 65, 75, 85 und 100 Zoll. Auf der IFA 2025 hatte der Hersteller bereits ein 115-Zoll-Modell vorgestellt. LG will seinen «Micro RGB evo» in drei Grössen anbieten: 75, 86 und 100 Zoll.

Hisense erweitert bestehende TV-Modelle mit neuer Technik

Auch andere Hersteller setzen auf die neue Technik. Während Samsung und Konkurrent LG mit Micro RGB erst in den Markt einsteigen, bringt ein anderer Hersteller in diesem Jahr bereits die zweite Generation von Geräten mit Micro RGB heraus: Hisense aus China.

Dort heisst die Technologie allerdings RGB Mini LED. Diese hat Hisense laut eigenen Angaben erweitert und in neue Fernseher eingebaut, die in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen.

Die Serien UR8S und UR9S sollen die bestehenden Modelle der Reihen 100UX und 116UX erweitern. Die Geräte soll es in den Grössen 55 Zoll bis 100 Zoll geben. Alle Fernseher sollen eine verbesserte Farbwiedergabe bei verringertem Stromverbrauch bieten. Verantwortlich dafür sei ein verbesserter Bildprozessor.

Technik-Show CES Die CES, die früher Consumer Electronics Show hiess, gilt traditionell als wichtiger globaler Jahresauftakt der Tech-Branche, bei dem die Weichen für das kommende Technologiejahr gestellt werden.



Im Gegensatz zur IFA in Berlin, die sich stark an Endkonsumenten richtet, ist die CES in Las Vegas vor allem eine Fachbesuchermesse, auf der Innovationen auch oft als Prototypen oder Visionen gezeigt werden, bevor sie marktreif sind. 2025 hatte die CES 142'000 Besucherinnen und Besucher. Die CES 2026 findet offiziell von Dienstag bis Freitag statt.

Ein Eindruck von der aktuellen Messe. Bild: keystone

(dsc/t-online)