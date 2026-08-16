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Nordkorea: Soldaten überqueren Grenze – Südkorea gibt Warnschüsse ab

Südkoreanische Soldaten patrouillieren an der Grenze zu Nordkorea nahe der Demilitarisierten Zone. (Archivbild)
Südkoreanische Soldaten patrouillieren an der Grenze zu Nordkorea nahe der demilitarisierten Zone. (Archivbild)Bild: EPA/JEON HEON-KYUN/dpa

Nordkoreas Soldaten überqueren Grenze – Südkorea gibt Warnschüsse ab

Im geteilten Korea kommt es erneut zu einem Zwischenfall an der Demarkationslinie. Es ist die erste gemeldete Grenzverletzung durch Nordkorea in diesem Jahr.
16.08.2026, 15:0216.08.2026, 15:02
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t-online

Südkoreas Militär hat in der vergangenen Woche Warnschüsse abgefeuert, nachdem nordkoreanische Soldaten die militärische Demarkationslinie verletzt hatten. Daraufhin seien die Soldaten auf ihre Seite zurückgekehrt, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf einen Insider.

Dem Bericht zufolge überquerten mehrere nordkoreanische Soldaten die Demarkationslinie im östlichen Teil der entmilitarisierten Zone. Es ist die erste gemeldete Verletzung der Demarkationslinie durch das nordkoreanische Militär in diesem Jahr.

Die nordkoreanischen Soldaten waren demnach wahrscheinlich auf Patrouille, als sie die Linie überquerten. Nach ihrer Rückkehr seien keine weiteren ungewöhnlichen Aktivitäten gemeldet worden, hiess es weiter. Im vergangenen Jahr hatten nordkoreanische Truppen die Linie 17 Mal überquert. Eine Stellungnahme der nordkoreanischen Botschaft in Singapur lag zunächst nicht vor.

Die beiden koreanischen Staaten befinden sich technisch gesehen immer noch im Kriegszustand, da ihr Krieg von 1950 bis 1953 mit einem Waffenstillstand endete, nicht aber mit einem Friedensvertrag.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur Reuters
Südkorea nimmt zwei Chinesen wegen angeblicher Militär-Spionage fest
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