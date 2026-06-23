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Krim: Ukraine attackiert erneut Ölterminal

Birds flock over the bay in the Crimean city of Kerch, with the port of Kerch in the background Russia - ZUMAt113 20260213_zaa_t113_429 Copyright: xMaximxChurusovx
Die Hafenstadt Kertsch im Osten der Halbinsel Krim wird oft zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe.Bild: Imago

Ukraine attackiert erneut Ölterminal auf Krim und in Russland

23.06.2026, 11:0323.06.2026, 11:03

Die Ukraine hat Medienberichten zufolge erneut strategisch wichtige Objekte in der russischen Schwarzmeerregion Krasnodar und auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim angegriffen. Getroffen worden seien dabei auch ein Ölterminal und ein Öldepot nahe der Grossstadt Kertsch im Osten der Krim, berichtete das Internetportal «Ukrajinska Prawda». Auf der gegenüberliegenden Seite der Meerenge wurde demnach mit dem Hafen Kawkas im Gebiet Krasnodar ebenfalls eine schon früher attackierte Anlage erneut unter Beschuss genommen.

Offiziell gibt es bislang keine Bestätigung für die Angriffe. Das russische Verteidigungsministerium meldete lediglich den Abschuss von insgesamt 143 ukrainischen Drohnen, ohne Angaben zu den Folgen zu machen. In sozialen Netzwerken kursierende Bilder und Videos zeigen Explosionen und Feuer in der Nacht und dunkle Rauchwolken am Morgen. Die Flughäfen von Krasnodar und Sotschi waren stundenlang für den Flugverkehr gesperrt. Auf der Krim landen seit Beginn des vor mehr als vier Jahren von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Kriegs gegen die Ukraine ohnehin keine Passagierflugzeuge mehr.

Die Stadt Kertsch im Osten der Krim

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten zur Abwehr der russischen Invasion vermehrt Objekte der Ölindustrie attackiert. Damit soll den angreifenden russischen Truppen die Treibstoffversorgung und Moskau die Kriegsfinanzierung erschwert werden. Vor allem die Bewohner der bereits 2014 von Russland annektierten Krim spüren die Folgen deutlich. Seit Tagen können Privatpersonen auf der Halbinsel wegen Benzinmangels nicht mehr tanken. (nil/sda/dpa)

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